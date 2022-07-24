السعودية، إطلاق خدمة الترخيص الحرفي لـ81 مهنة

“بلدي” تُطلق خدمة “الترخيص الحرفي” للعاملين.. وتدعوا أصحاب المنشآت البدء بإصدارها

أعلنت منصة بلدي التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبالتعاون مع برنامج الفحص المهني بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن إطلاق خدمة الترخيص الحرفي للعاملين في الأنشطة التجارية التي يشرف عليها القطاع البلدي، حيث أصبحت أحد المتطلبات لممارسة المهن الحرفية المصرّح بها.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في التحول الرقمي وسعيها المستمر للارتقاء بالخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتفعيل وتمكين دور القطاع الخاص من خلال أتمتة عملية التراخيص لتسهيل أعمال المستثمرين ودعمهم، بما يسهم في تأمين جودة الحياة لسكان وزوّار المملكة.

وتضمن الخدمة حصول الممارسين على المؤهل العلمي أو الخبرة والمهارات اللازمة لتأدية أعمالهم بكفاءة عالية، بهدف تقديم خدمات ذات جودة عالية تحقق رضا المستفيدين، كما تضمن تأمين الحماية للمستفيدين وتعويضهم في حالة وقوع الضرر على المنتجات أو الخدمات المقدمة.

عزيزي صاحب المنشأة

تعرف على الأسئلة الشائعة حول رخصة مزاولة مهنة حرفية على منصة بلدي على الرابط التالي:https://t.co/WALoHaNV0Z#منصة_بلدي#أنا_محترف_مرخص_من_بلدي #وزارة_الشؤون_البلدية_والقروية_والإسكان pic.twitter.com/J4kzxLWQ21 — وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (@saudimomra) July 24, 2022

ويحقق الترخيص الحرفي الميزة التنافسية للمنشآت أمام العملاء، كما يؤهل العاملين للحصول على شهادة الفحص المهني من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في عدد (81) مهنة، ويمكن الحصول عليه بخطوات بسيطة وميسرة من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa//Services?id=327.

يُشار إلى أن إطلاق هذه الخدمة يأتي في وقت تشهد فيه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تحولاً

رقميًا في المجالات كافة، تعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات الوزارة الاستراتيجية في القطاعين البلدي والإسكاني وفقَ منظومة رقمية مستدامة تهدف للوصول إلى خدمات رائدة لمدن رقمية ذكية ومبتكرة توفر حياة مزدهرة للعملاء، وتطوير نماذج العمل الجديدة ورحلات العملاء المبتكرة، وتمكين فرص الاستثمار من البيانات والخدمات، ورفع مستوى رضا ومشاركة العميل، وكذلك توفير بيانات موحدة وموثوقة لتحسين مرونة وكفاءة المنظومة الرقمية.