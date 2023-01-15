السعودية، إطلاق برنامج للخريجين المتفوقين

أطلقت هيئة السوق المالية اليوم برنامج “تأهيل الخريجين المتفوقين” في دفعته الحادية عشرة (2023-2024).

ويأتي إطلاق الهيئة للبرنامج في دفعته الحادية عشرة، بهدف رفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، لما يمثله العنصر البشري المؤهل من أهمية في تنمية وتطوير قطاع الأوراق المالية، وصولاً إلى مستوى يمكنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.

ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه على مدى 12 شهراً، تأهيل المتدربين على رأس العمل من خلال التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى، ما يُكسب المتدربين الخبرات والمعرفة اللازمة حول الأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة في مجال السوق المالية.

#خبر | بهدف تعزيز فرص توظيفهم ورفع مهاراتهم وتطوير القطاع "هيئة السوق المالية" تطلق الدفعة الحادية عشرة من برنامج "تأهيل الخريجين المتفوقين"#CMA_GDP https://t.co/DW9vRRsSpC pic.twitter.com/S4p1zjMvCB — هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) January 15, 2023

ويتيح البرنامج للمتدربين فرصة الالتحاق ببرامج الإعداد للشهادات المهنية والاختبارات الخاصة بها، بالإضافة إلى تنمية الجدارات الوظيفية للمتدربين مثل العمل الجماعي والعلاقات مع الآخرين، والتفكير التحليلي، وإدارة الوقت.

في هذا السياق، أكد فهد بن عبدالعزيز الرميح – مدير إدارة الموارد البشرية- أهمية برنامج “تأهيل الخريجين المتفوقين” لما يقوم به في بناء الكفاءات الوطنية بالقطاع المالي، كأحد بذور النجاح في السوق المالية، وذلك عبر الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال تبنيها لأحدث الأساليب والبرامج التطويرية.

وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تسعى لاستقطاب الخريجين المتفوقين الذين يظهرون القيم والمثل التي تعبر عن مجتمعنا، مثل الرغبة في التطوير، السعي إلى التميز، التواصل والتشاور، الاهتمام بالمجتمع، وتحمل المسؤولية.

ويشتمل البرنامج على عدة مسارات تأهيلية متخصصة، ويتم إلحاق المتدربين بكل مسار بناءً على تخصصاتهم الجامعية، وتتمثل هذه المسارات في: المالية، المحاسبة، القانون، والإدارة، كما يحصل الملتحق بالبرنامج على عدد من المزايا، من بينها مكافأة شهرية، إجازة سنوية، تأمينٌ طبّي، وتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية، إضافةً إلى الالتحاق بالبرامج التدريبية التي تُعقد داخل الهيئة.

يشار إلى أن برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين إحدى مبادرات الهيئة في تأهيل وتدريب الخريجين، حيث قامت الهيئة بتدريب نحو 350 متدرباً ومتدربة حتى 2022.

ولمزيد من المعلومات والشروط ومتطلبات الانضمام نرجو زيارة صفحة البرنامج:

برنامج هيئة السوق المالية لتأهيل الخريجين المتفوقين (الدفعة الحادية عشرة)​