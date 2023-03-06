أعلنت عبداللطيف جميل للتمويل عن تعاونها مع كريم، لإطلاق برنامج تمويل مخصص لكباتن شركة كريم من المواطنين والمواطنات السعوديين يسمح لهم بتمويل سياراتهم الخاصة. وتتيح عبداللطيف جميل للتمويل للكباتن مواصلة تحقيق الربح الموثوق من منصة كريم عن طريق تزويدهم بحلول تمويلية تمكنهم من اقتناء سيارة جديدة.

ويعكس برنامج التمويل مدى التزام عبداللطيف جميل للتمويل بتوفير حلول تمويلية مبتكرة لشرائح أوسع من المجتمع. ويمنح البرنامج لكباتن كريم، الذين يشكل لهم التطبيق مصدر دخل رئيسي، خطط دفع وسداد مرنة على الطرازات الأحدث من علامات تويوتا ولكزس وكيا وهيونداي وجيلي وسوزوكي وإم جي.

كما ينسجم برنامج التمويل مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادراتها الرامية لزيادة معدلات التوظيف وتحسين مستويات المعيشة في السعودية.

الدكتور خالد الكريمي، الرئيس التنفيذي لعبداللطيف جميل للتمويل يلفت بالقول: “تبذل عبداللطيف جميل للتمويل جهوداً دؤوبة لإيجاد وسائلٍ تدعم المجتمع السعودي. وانطلاقاً من إدراكنا لحجم التحديات المختلفة التي يواجهها الموظفون المستقلون، وفي مقدمتهم الكباتن، طورنا برنامج التمويل المبتكر لمساعدتهم على جني الفوائد الكاملة من عملهم”.

وبدوره قال أحمد عرابي، المدير العام لكريم في السعودية: “يسرنا التعاون مع عبداللطيف جميل للتمويل وإتاحة الفرصة أمام كباتن كريم لتمويل سيارات حديثة من علامات تويوتا ولكزس وكيا وهيونداي وجيلي وسوزوكي وإم جي. ويوفر هذا التعاون لمزيدٍ من المواطنين والمواطنات السعوديين فرصة تحقيق دخل جيد من خلال منصة كريم”.

وتوفر كريم للكباتن في المملكة الدعم التقني على مدار الساعة، بالإضافة إلى خصومات خاصة على خدمات تنظيف السيارة والتأمين الشخصي خلال الرحلات. ويجدر بالذكر أن شركة كريم تأسست في السعودية عام 2013 وأطلقت عملياتها في الرياض وجدة والدمام والظهران والخُبر، قبل أن تتوسع إلى أكثر من 29 مدينة في جميع أنحاء المملكة. ويستخدم أكثر من 194 ألف مواطن ومواطنة سعوديين تطبيق كريم لتحقيق دخل مالي مرن، حيث يمتلك ما يزيد عن 75% منهم سياراتهم الخاصة. وسجل كباتن كريم حتى اليوم أكثر من 250 مليون رحلة، كما تخطى إجمالي عوائد الكباتن في السعودية 529 مليون ريال سعودي (أكثر من 141 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2022.