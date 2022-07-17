سامر باطر by سامر باطر

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السعودية، إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

سامر باطر by سامر باطر


أطلقت “تداول السعودية” اليوم، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي، بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وأوضحت أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.


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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...