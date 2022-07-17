السعودية، إطلاق أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية



أطلقت “تداول السعودية” اليوم، أول مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو مؤشر تاسي الإسلامي، بهدف تتبع أداء الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمدرجة في تداول السعودية، وذلك تحت إشراف اللجنة الشرعية الاستشارية المستقلة والتي تم الإعلان عنها مسبقاً بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وأوضحت أن المؤشر سيكون بمثابة أداة إرشادية للمستثمرين والمشاركين في السوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتيح لمدراء الأصول قياس أداء محافظهم الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق المؤشرات المتداولة.

أطلقت تداول السعودية مؤشر تاسي الإسلامي، أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية. ويأتي ذلك استجابة للطلب المتزايد من قبل المستثمرين المحليين والدوليين على الأدوات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الرابط. — Saudi Exchange | تداول السعودية (@tadawul) July 17, 2022

