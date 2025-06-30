السعودية، أول مدارس تعتمد نهج ريجيو إميليا

أعلنت مجموعة “إيتون هاوس الدولية للتعليم” ومقرها سنغافورة، عن إطلاق مدارس “إيتون هاوس انترناشيونال إيديوكيشن العربية التعليمية” في المملكة العربية السعودية. يأتي ذلط بالشراكة مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض. وتتجهز “إيتون هاوس” لافتتاح حرمين تعليميين في حي غرناطة بمدينة الرياض في سبتمبر 2025، حيث يُمكن لأولياء الأمور حجز موعد لزيارة الحرم المدرسي الجديد والاطلاع عليه ابتداءً من أغسطس 2025. تتكوّن المدارس الجديدة من حرمين تعليميين متميزين، يقدّمان تجربة تعليمية متكاملة ومترابطة، حيث يضم الحرم الأول “روضة إيتون هاوس الدولية”، وهي روضة ثنائية اللغة مستوحاة من منهج ريجيو إميليا، ومخصصة للأطفال من عمر 18 شهراً حتى 6 سنوات، وتهدف إلى تنمية الفضول لدى الأطفال من خلال التعلم القائم على الاكتشاف واللعب.

أما الحرم الثاني، فهو مدرسة دولية متكاملة من مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، تقدم مساراً أكاديمياً عالمياً يشمل الشهادة الدولية العامة للتعليم الثانوي (IGCSE) والمستويات المتقدمة A-Levels، وتم تصميمها لدعم التعلم المستدام وإعداد الطلاب لمستقبل مليء بالفرص. ويمثل افتتاح هذين الحرمين التعليميين محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع التعليم في المملكة، إذ تُعد مدارس إيتون هاوس أول من يُدخل نهج ريجيو إميليا التعليمي إلى السعودية، مقدّمةً تجربة تعليمية تجمع بين أفضل الممارسات التعليمية العالمية، والتعلّم ثنائي اللغة، والتصميم المدرسي الذي يعزز تفاعل الطلبة مع المجتمع، ضمن إطار محلي يعكس القيم الثقافية السعودية ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يُمكن لأولياء الأمور حجز جولة مدرسية عبر () لاكتشاف أول مدارس “إيتون هاوس” في الرياض والتسجيل للعام الدراسي 2025/2026. وخلال الزيارة، ستتاح للعائلات فرصة لقاء فريق القيادة المدرسية، والتفاعل مع الكادر التعليمي، واستكشاف البيئات التعليمية الملهمة المصمّمة لتعزيز قدرات كل طفل وتمكينه من تحقيق أفضل ما لديه.

يذكر أن منهاج ريجيو إميليا يركز على الطفل كمتعلم قوي وقادر ومبدع، وتشدد على أهمية البيئة كـ “معلم ثالث” بعد الوالدين والمعلمين. كما تركز على التعلم القائم على المشاريع، والتعبير المتعدد للأطفال (مفهوم “مئة لغة للطفل”)، والشراكة بين الأهل والمدرسة.