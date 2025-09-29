السعودية، أنباء عن أكبر صفقة استحواذ بالرافعة المالية في التاريخ

ذكرت صحيفة وورل ستريت جورنال في تقرير تفاصيل من محادثات للاستحواذ على إلكترونيك آرتس إحدى أكبر شركات الألعاب الإلكترونية، بقيمة 50 مليار دولار في مفاوضات متقدمة شملت تحالف من مستثمرين، يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وشركة سيلفر ليك، وشركة أفينيتي بارتنرز التابعة لجاريد كوشنر. وساهمت تغطية هذا التطور بارتفاع سعر سهم إلكترونيك آرتس لمستويات عالية. وتتجه شركة إلكترونيك آرتس (EA)، عملاق ألعاب الفيديو الشهير ومالك سلسلة EA Sports FC 25، بهذه الصفقة نحو التحول إلى شركة خاصة وتبرز أهمية هذه الصفقة في أنها، في حال إتمامها، ستكون أكبر عملية استحواذ ممولة بالديون على الإطلاق، مما يسلط الضوء على شهية رأس المال الخاص، وعلى الأخص الاستثمارات السيادية، لقطاع التكنولوجيا والألعاب.

دور محوري لـ صندوق الاستثمارات العامة

تؤكد مصادر مطلعة أن الصفقة تتمحور حول تحالف استثماري ضخم، يضم شركة سيلفر ليك، وشركة أفينيتي بارتنرز، بالإضافة إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)، حيث يلعب الصندوق دوراً محورياً كأحد الممولين الرئيسيين. هذا الدور يعزز مكانة الصندوق كقوة استثمارية لا يمكن تجاهلها في عالم الألعاب الرقمية والترفيه التفاعلي. ويأتي استثمار الصندوق في EA، التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 48.4 مليار دولار، ليؤكد استراتيجيته الطموحة الهادفة إلى الاستحواذ على حصص في كبرى شركات الألعاب العالمية، بعد استثمارات سابقة في شركات مثل Activision Blizzard و Capcom و Nintendo. هذا التوسع يتماشى مع رؤية المملكة لتنويع اقتصادها وتعزيز حضورها في القطاعات التكنولوجية والترفيهية سريعة النمو. تأثير التحول إلى شركة خاصة على الألعاب أدت هذه التطورات إلى قفزة قوية في سهم EA بنسبة 14.87% في 26 سبتمبر، ليغلق عند 193.35 دولاراً أمريكياً. ويمثل تحول EA إلى شركة خاصة، بعد سنوات من التداول العام، فرصة للقيادة الجديدة للتركيز على استراتيجيات طويلة الأجل بعيداً عن ضغوط التقارير الفصلية. بالنسبة للاعبين، قد يعني هذا زيادة الاستثمار في تطوير محتوى الألعاب الجديدة، أو حتى تغييرات في نماذج الإيرادات لألعاب مثل EA Sports FC 25، حيث يهدف المستثمرون الجدد، ومن ضمنهم PIF، إلى تعظيم قيمة الأصول على المدى البعيد. ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن الاتفاقية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، ليُضاف فصل جديد إلى قصة صفقات الاستثمار السيادي في أكبر قطاعات الترفيه في العالم. والمعروف أن طريقة الاستحواذ بالرافعة المالية (LBO) هي عملية استحواذ على شركة بتمويل معظم ثمنها عبر الديون المضمونة بأصولها، مع مساهمة محدودة من رأس مال المشتري، بهدف تعظيم العائد وتقليل السيولة المطلوبة للصفقة.

ما أهم المعلومات عن إلكترونيك أرتس؟

إلكترونيك آرتس هي عملاق الألعاب التي أصبحت اليوم واحدة من أضخم الأسماء في عالم الترفيه التفاعلي، في مايو عام 1982. في ذلك العام، قرر تريب هوكينز، وهو موظف سابق في شركة آبل، أن ينفصل عن عالم الحواسيب الشخصية ليؤسس إمبراطوريته الخاصة في صناعة الألعاب. ومنذ ذلك الحين، رسخت الشركة وجودها من مقرها الرئيسي في ريدوود سيتي بكاليفورنيا، لتصبح مركزًا عالميًا لتطوير ونشر الألعاب. و تتميز “EA” بنشاطها الشامل الذي يتجاوز مجرد تطوير الألعاب؛ فهي تعمل على تسويق ونشر وتوزيع المحتوى والخدمات لمجموعة واسعة من المنصات. فسواء كنت لاعبًا على وحدات بلايستيشن وإكس بوكس، أو تفضل ألعاب الكمبيوتر، أو حتى الاستمتاع باللعب على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية، فإن منتجات “EA” تصل إليك. وعلى الصعيد المالي، تُظهر “EA” قوتها كعملاق حقيقي، حيث تُحقق إيرادات سنوية تُقدر بمليارات الدولارات. ففي السنة المالية 2024 وحدها، بلغت إيراداتها حوالي $7.56 مليار دولار أمريكي. هذه القوة تنبع أساسًا من مجموعتها المذهلة من سلاسل الألعاب التي لا تُنسى، والتي أصبحت جزءًا أصيلًا من ثقافة اللاعبين حول العالم: الألعاب الرياضية: تتصدر القائمة سلسلة EA Sports FC، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم FIFA، بالإضافة إلى سلسلة Madden NFL لكرة القدم الأمريكية. و تستحوذ الشركة على شغف الملايين من خلال لعبة المحاكاة The Sims، وتُشعل حماس عشاق السرعة بسلسلة سباقات السيارات Need for Speed. وتضم الشركة تحت مظلتها العديد من الاستوديوهات المعروفة عالميًا، وتعمل عبر علامات تجارية متخصصة تحدد توجهاتها: EA Sports (إي إيه سبورتس): وهي العلامة التجارية الرئيسية المخصصة حصريًا للألعاب الرياضية. EA Originals (إي إيه أوريجينالز): وهي مبادرة هادفة لدعم وتشجيع المطورين المستقلين والألعاب ذات الأفكار المبتكرة. علاوة على ذلك، لا يقتصر تأثير الشركة على تطوير الألعاب، بل يمتد إلى دعم مجال الرياضات الإلكترونية بقوة، لاسيما عبر بطولات سلاسلها الرياضية، مما يعزز من مكانتها كقوة لا يُستهان بها في صناعة الترفيه التفاعلي الحديث.