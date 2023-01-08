السعودية، أمانة منطقة الجوف تطرح أكثر من 500 فرصة استثمارية خلال 2022

طرحت أمانة منطقة الجوف خلال العام 2022 م أكثر من 500 فرصة استثمارية أمام المستثمرين والمؤسسات تنوعت ما بين مشروعات وأنشطة مؤقتة بزيادة نسبتها 50% عن العام 2021، ضمن خطتها لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأبان المتحدث الرسمي للأمانة عمر بن عبدالعزيز الحموان أن الفرص الاستثمارية شملت مشروعات نوعية كمخطط مدينة الأنشطة الخدمية ومدينة للمستودعات وتطوير وإنشاء مخطط للتشليح والسكراب، ومشروع مدينة البناء والعمران، والعديد من الفرص المتنوعة بأنشطة الدعاية والإعلان ومطاعم ومقاهي وشاليهات وغيرها، بالإضافة إلى توقيع وتجديد أكثر من 250 عقداً استثمارياً بمبالغ تتجاوز 200 مليون ريال.

كما نظمت الأمانة ملتقى الاستثمار في الجوف الأول في مركز الجوف الحضاري في مدينة سكاكا بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاع البلدي في المنطقة واستقطاب المستثمرين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لزيادة حجم الاستثمارات وتنمية العوائد الاقتصادية.

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