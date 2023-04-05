السعودية، أرض الفرص الوظيفية الواعدة

محمد الترك، عضو ممارس لدى “هايدريك أند ستراغلز” في دبي وعضو الممارسات الصناعية العالمية

يُنظر إلى مدينة ضخمة مستدامة تبلغ قيمتها نصف تريليون دولار في الصحراء على أنها واحدة من أكثر مشاريع البناء تعقيداً في العالم. فهي منطقة اقتصادية متكاملة جديدة تقدم خدمات وتسهيلات معفاة من الضرائب لمدة تصل إلى 50 عاماً وتهدف إلى تحويل مملكة غنية بالنفط إلى مركز لوجستي رائد في الشرق الأوسط. إلى جانب ذلك توجد خطة لبناء واحد من أكبر المطارات في العالم، قادر على التعامل لما يصل إلى 185 مليون مسافر سنوياً، كل ذلك يأتي ضمن رهان التريليون دولار الذي تم رصده لهذه المنطقة لجعلها وجهة سياحية رائدة.

إن حجم الطموح لدى المملكة، الذي يظهر جلياً واضحاً في بعض المشاريع الجارية حالياً، يتحدث عن حجم الفرص المتاحة للمهنيين عبر مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات ضمن هذه الدولة سريعة التحول والنمو.

وقد أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود اسم “أوروبا الجديدة” على منطقة الشرق الأوسط. وكون السعودية هي أكبر اقتصاد في المنطقة، تمثل المملكة نقطة مضيئة في فلك عالمي لاتزال نظرته متشائمة و مظلمة لما سيغدو عليه مستقبلنا. كما أن المملكة في طريقها لأن تكون أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً بين عامي 2022 و 2023، مع زيادات متوقعة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 8.5٪ و 6٪ على التوالي، مدفوعةً بناتج قوي عبر القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث نما القطاع النفطي في المملكة ستة بالمئة في الربع الثالث من عام 2022.

والبلد في خضم إعادة ابتكار على عدة مستويات وهو أمر نادراً ما نشهده في عالمنا اليوم، مدعوماً بما يصل إلى 620 مليار دولار من الموارد عبر صندوق الاستثمارات العامة. وفي قلب هذه التحديثات و التطورات تكمن الرؤية السعودية 2030، وهو برنامج تحديث اقتصادي واجتماعي يدخل الآن عامه السابع.

ترتكز هذه الرؤية على العديد من الأسس عبر مختلف القطاعات الصناعية والبنى التحتية. والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والترفيه والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إيجاد ترسيخ قطاعات أخرى كالتمويل والرعاية الصحية.

وفي عام 2019 شرعت المملكة أبوابها أمام المسافرين والسياح بغرض الترفيه، كون المملكة العربية السعودية ترى السياحة أكبر مصدر لخلق المزيد من فرص عمل في القطاع الخاص وتهدف لتوفير مليون وظيفة جديدة خلال العقد المقبل، وأن تمثل السياحة 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي من خلال جذب 100 مليون زائر أجنبي سنوياً. كما سيكون لمطار الملك سلمان المزمع إنشاؤه في الرياض، والمقرر الانتهاء من أعماله في عام 2027، ستة مدارج بهدف جعل المملكة من أفضل خمس وجهات جذب السياح عالمياً.

ومن أجل تحقيق ذلك تتضمن الاستراتيجية التي تم وضعها خلق مزيج بين الماضي والمستقبل. على أحد الأصعدة نرى اندفاعاً لفتح مختلف المواقع التراثية للزوار والسياح، أما على صعيد أخر نشهد مبادرات ذات رؤى مستقبلية مثل مدينة “نيوم”، المدينة المستقبلية الطموحة ووجهة السفر الأمثل في صحراء محافظة تبوك، إلى جانب مشروع البحر الأحمر، وهو مشروع جريء بالمثل يجمع بين الرفاهية والسفر البيئي على الساحل الغربي للبلاد.

بينما يبقى النفط العصب الأساس في اقتصاد المملكة، حيث تهدف المملكة العربية السعودية إلى توليد نصف طاقتها الكهربائية من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030. وما يساعد في تحقيق ذلك هو طبيعة البلاد الجغرافية ومناخ المملكة مع وفرة المساحات الشاسعة و نظراً لموقعها في نطاق “الحزام الشمسي العالمي”. في حين يعتبر الهيدروجين الأخضر فرصة أخرى واعدة لدعم اقتصاد المملكة، كون المملكة تهدف جنباً إلى جنب مع الإمارات العربية المتحدة إلى إنتاج ربع الصادرات العالمية من الهيدروجين الأخضر على أقل تقدير. تعد الشراكات الدولية جزءاً مهماً من تحقيق هذه الخطة، ففي ديسمبر من عام 2022، وقعت المملكة العربية السعودية 34 صفقة استثمارية تتعلق بالطاقة والتكنولوجيا مع الصين وحدها.

أما الجهود الأخرى التي تتضمنها “رؤية السعودية 2030” هو تحويل السوق المالية إلى سوق رأس مال متقدم، فضلاً عن خلق حاضنة في الدولة لدعم الابتكارات التكنولوجيا المالية، حيث رخص البنك المركزي السعودي 18 شركة من هذا القبيل في عام 2021. وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية تهدف الرؤية لإجراء عملية إصلاح شاملة لهذا القطاع تتضمن توسيع وتقديم أحدث حلول الصحة الرقمية. كما تطمح المملكة بأن تصبح بلد رائد صناعياً ومركزاً لوجستياً عالمياً مع جذب الاستثمارات الأجنبية. ومن الأمثلة على ذلك إطلاق مشروع “سير”، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة، وهي مشروع مشترك بين “صندوق الاستثمارات العامة” و شركة “فوكسكون”، والذي من المتوقع أن يخلق حوالي 30 ألف فرصة عمل.

وبالتوازي مع ذلك، فإن إنشاء “المنطقة الاقتصادية الخاصة” في مدينة الرياض يمنح الشركات متعددة الجنسيات حافزاً قوياً لتأسيس مقارها الإقليمية في الدولة. حيث دخلت عدد من شركات القطاع المالي إلى المملكة العربية السعودية مؤخراً أو زادت من تواجدها هناك، بما في ذلك “بلاك رووك” و “جي بي مورغان تشيس” و بنكي “إتش إس بي سي” و “سيتي غروب”، التي اجتذبتها فرص الاستثمار في القطاعات المتخصصة كجزء من “رؤية السعودية 2030” مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

وتهدف المملكة العربية السعودية، في كل مشروع يتم تنفيذه حالياً تقريباً، إلى أن تكون قوة رائدة عالمياً، فالدعم المالي الهائل والالتزام الأيديولوجي يجعلان هذا الأمر واقعياً. من المؤكد أن هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها، ليس أقلها حقيقة أن بعض الصناعات كالسياحة والترفيه والسيارات هي تقريباً جديدة تماماً في المملكة. سيكون منحنى التعلم حاداً، وهناك حاجة واضحة إلى المواهب الدولية ذات خبرة في هذه المجالات.

يتعلق بمجموعة المهارات، هناك طلب هائل على خبراء الإدارة وقيادة الأرباح والخسائر، وتحديداً في سياق هذه الصناعات الناشئة، فضلاً عن مجالات مثل التعدين والطيران. ستتوقف النتائج إلى حد كبير على القدرة على تجميع فرق وظيفية عالية، وبناء علاقات رفيعة المستوى للتنقل بين منصات الصناعة والقطاع العام.

فوجود صفات مثل الرشاقة، التي تُعرفها “هايدريك أند ستراغلز” على أنها مهارات أساسية يجب أن تتواجد في شخص لكي يكون قادراً على التعامل مع أي أزمة قد يواجهها، وأن يكون قادراً على التكيّف ولديه المرونة و قابلية التعلم، مع تقديمه رؤى مستقبلية والتمتع بروح ريادة الأعمال كلها ذات أهمية لمواكبة ضخامة المشاريع القائمة ومواكبة سرع التحول في سوق العمل، وبدون هذه المهارات ستكافح الرؤية حتى تؤتي ثمارها.

في حين أن المواهب في سوق العمل تلبي هذه الاحتياجات إلى حدٍ ما، فمن المرجح أن ينمو مجتمع الوافدين بشكل كبير في العقد المقبل وهذا ما تستوعبه حكومة المملكة ضمن عدة طرق من ضمنها تغيير التشريعات التي تسهم في تسهيل انتقال المهنيين ذوي الكفاءات العالية مع عائلاتهم إما على أساس دائم أو مؤقت دون الحاجة إلى وجود الكفيل. كما أن استثمارها في تطوير البنى التحتية، والذي يشمل قطاعات التعليم والرعاية الصحية والطيران من بين عدة مجالات أخرى، يبشر خيراً بمستوى جودة الحياة العامة. إلى جانب وجود تحركات لإنشاء خطوط جوية جديدة ستربط المملكة العربية السعودية بـ 250 وجهة عالمية بحلول عام 2030.

من منظور المواهب، فإن وتيرة التنمية الشاقة و الواعدة في آنٍ معاً ستوفر الفرص لتأسيس الشركات، وفي بعض الحالات تنمية البلد، من الألف إلى الياء. بالنسبة لأولئك الذين لديهم الطموح والمغامرة على قدم المساواة، فإن المملكة العربية السعودية هي حالياً أرض الفرص الواعدة التي لا مثيل لها على هذا الكوكب.