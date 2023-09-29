كشفت سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر أن الشركات الناشئة المملوكة للنساء في المملكة العربية السعودية تشكل 40٪ من الإجمالي.



وفي حديثها من باريس، أكدت الأميرة ريما أن السعودية لديها الاقتصاد الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين.

وشهدت المملكة مضاعفة إيراداتها غير النفطية، مع تحقيق أعلى معدل توظيف في التاريخ. كما تضاعفت مشاركة المرأة في القوى العاملة، وزادت ملكيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بشكل كبير.



و أضافت ” أؤكد لكم اليوم بأن المملكة عازمة بأن تعمل كشريك مع جميع الدول لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، كما أننا ملتزمون بتسخير معرض الرياض إكسبو 2030 لزيادة التضافر لتحقيق أهدافنا المشتركة””.



جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، المسؤولة عن استضافة معرض إكسبو 2030، تحت شعار “الرخاء للجميع”. وحضر الحفل ممثلون عن مختلف الدول في المكتب الدولي للمعارض وخبراء عالميون في العاصمة الفرنسية.





وقال فهد الرويلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا: “نسعى إلى إيجاد حلول مشتركة، وأؤكد اليوم أن المملكة العربية السعودية عازمة على العمل كشريك مع كافة الدول لتحقيق تطلعاتنا المشتركة. ونحن ملتزمون بذلك”. والاستفادة من معرض الرياض إكسبو 2030 لزيادة التعاون لتحقيق أهدافنا المشتركة.”



كما أكد على الالتزام بإشراك العالم في بناء المعرض، وسلط الضوء على رؤية إكسبو الرياض 2030 كمعرض يربط العالم.



وهي جزء من سلسلة ورش عمل تجريها الهيئة الملكية لمدينة الرياض في باريس تحت شعار “الرخاء للجميع”. والهدف هو معالجة عدم المساواة العالمية من خلال مشاركة كل دولة من منظورها الثقافي والظروف المحيطة بها وتطلعاتها نحو عالم أكثر شمولاً يلبي احتياجات الإنسان.

سعدت بالمشاركة في ورشة العمل المقامة حول ملف #الرياض_إكسبو2030 التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحت عنوان "الازدهار للجميع"، والتي ناقشنا خلالها الإنجازات التنموية للمملكة الهادفة للوصول إلى مستقبلٍ مزدهرٍ للعالم أجمع. #معًا_نستشرف_المستقبل. pic.twitter.com/clkJC0YZRW — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) September 28, 2023