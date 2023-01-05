سامر باطر by سامر باطر

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السعوديات يستحوذن على 95 بالمئة من تمويل بنك التنمية الاجتماعية

سامر باطر by سامر باطر

كتب عبدالله الروقي في صحيفة الاقتصادية أن بنك التنمية الاجتماعية أسهم في منح قروض مالية للمستفيدين بقيمة تجاوزت 130.6 مليار ريال لكل الفئات المستفيدة من خدمات البنك، وتحصيل 103.3 مليار ريال منها، ونقل عن سلطان الحميدي نائب رئيس بنك التنمية الاجتماعية، إن التمويلات لفئة النساء تجاوزت 18 مليار ريال من إجمالي القروض المقدمة، لافتا إلى أن نسبة النساء في قطاع متناهي الصغر والأسر المنتجة تجاوزت 95 في المائة من إجمالي التمويل للمستفيدين من الخدمات التنموية والتمكينية.

وأشار الحميدي إلى الارتفاع اللافت لأعداد المواطنات المستفيدات من تمويل العمل الحر والمنشآت الصغيرة، إذ بلغت القيمة المالية المقدمة أكثر من 9.5 مليار ريال، منوها بأن البنك ماض في دعم المشاريع المنزلية وتحويلها إلى منشآت أعمال من خلال مشروع تم إطلاقه أخيرا لتجسير أربعة آلاف مشروع منزلي ليكون ضمن منشآت أعمال.

وأوضح أن القروض تنوعت أغراضها لخدمة المجتمع المحلي، حيث تم توجيه جزء من هذا التمويل لخدمة الجوانب الاجتماعية مثل قروض الأسرة والزواج التي تستهدف رفع جودة الحياة وتلبية الالتزامات الضرورية للفرد السعودي وحمايته من التمويل ذي التكاليف المرتفعة.

وأشار إلى أن “القروض المحصلة بلغت 103.3 مليار ريال، فيما يبلغ إجمالي القروض لدى العملاء بلغت 27.3 مليار ريال، موضحا أن برامج الكفالة لكل المنتجات أسهم في خفض نسب التعثر في السداد إلى 2 في المائة فقط من إجمالي القروض الذي سيسهم بشكل فاعل في تدوير القروض للمتقدمين الجدد واستمرار عجلة التنمية لكل أبناء وبنات الوطن في كل المناطق.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...