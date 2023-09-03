كشفت هيئة السوق المالية ارتفاع عدد السيدات المستثمرات في سوق الأسهم السعودي إلى نحو 1.563 مليون سيدة بنهاية الربع الثاني من العام 2023.

وزاد عدد السيدات اللاتي لديهن محافظ استثمارية في السوق الذي يعتبر أكبر سوق مالي على مستوى الشرق الأوسط، 24.273 ألف سيدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بعددهن في الربع الأول من العام ذاته الذي كان 1.539 مليون.





من جهة أخرى زاد عدد السيدات المستثمرات في سوق الأسهم بنحو 75 ألف عن ما كنّ عليه في الربع المماثل من العام السابق حين بلغ عددهن 1.488 مليون سيدة بحسب “مال”.





في المقابل ارتفع عدد الذكور في سوق الأسهم السعودية إلى 4.375 مليون، بزيادة 64.5 ألف مقارنة بالربع الأول من العام الجاري، حيث كان عددهم 4.31 مليون، فيما ارتفع عددهم نحو 192 ألف مقارنة بالربع الثاني من العام 2022 الذي كان 4.18 مليون.



