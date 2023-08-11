السعوديات أكثر استخداما للهاتف النقال بنسبة 96%

كشف تقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء عن تفوق النساء السعوديات على الشباب في امتلاك واستخدام الهاتف النقال” الجوال”، بنسبة تتجاوز 90% .

حيث بلغت نسبة امتلاك النساء السعودية (15 سنة وأكثر) للهواتف المتنقلة 96.23%، وبلغت نسبة الاستخدام 96.97%؛ وذلـك أعلـى مـن استخدام الحاسـوب الـذي بلغـت نسـبة استخدامه 46.60%، أما استخدام النساء السعوديات للإنترنت فقد بلغت نسبته “90.39%”، خلال عام 2021؛ وفقًا لتقرير حديث للهيئة العامة للإحصاء.

وكشف تقرير سابق للهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع نسبة استخدام الأفراد (15 سنة فأكثر) من الجنسين (سعوديين وغير سعوديين) للإنترنت في المملكة إلى 94.3% في عام 2022م، بارتفاع قدره 1.4 نقطة مئوية عن عام 2021م؛ حيث بلغت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95%؛ بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%، وشكلت نسبة السعوديين 93.6% وغير السعوديين 95.2%، بحسب ما نشرت لـ”سبق” .

وبلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5%، وبلغت نسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.