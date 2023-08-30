السطو على طاقم تلفزيوني يصور زيادة حالات السطو في شيكاغو

تحول طاقم تلفزيوني لمحطة يونيفجن Univision يصور أخبار السطو في شيكاغو إلى موضوع الخبر الأهم مع تعرضه لسطو مسلح في المنطقة الغربية من المدينة المشهورة بالعنف وعمليات السرق والسطو المسلح.

وقام ثلاثة رجال ملثمين، بسرقة الكاميرا التلفزيونية وأغراض شخصية أخرى بعد تهديد المصور والمراسل بالسلاح خلال تصوير لقطات عن عمليات السطو في وقت مبكر من يوم الاثنين.

,وكان طاقم التصوير وهو مراسل ومصور لمحطة التلفزيونية الناطقة بالإسبانية في حي في مدينة شيكاغو قبل الساعة الخامسة صباحًا بقليل، قرب المبنى رقم 1200 بالشمال شارع ميلووكي عندما قام ثلاثة رجال يرتدون أقنعة التزلج ويلوحون لإيقاف سيارة الفريق التلفزوني، وبعد توقف السيارة تمت سرقتهم تحت تهديد السلاح، بحسب المحطة. وقال لويس جودينيز، رئيس الأخبار في يونيفجن شيكاغو: “لقد تم تهديدهم منهم بالبنادق وتعرضوا للسرقة حيث سرقوا حقيبتين فيهما أغراض شخصية، فضلا عن الكاميرا التلفزيونية”.