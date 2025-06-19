السرّ وراء مرونة سوق العقارات على المخطط في دبي

على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، يواصل سوق العقارات على المخطط في دبي مساره التصاعدي، حيث لا يزال إقبال المستثمرين قوياً، ويستمر المطورون في إطلاق مشاريع بارزة مع تزايد الاهتمام العالمي بالعروض العقارية المتميزة في دبي عاماً بعد عام. هناك مجموعة من العوامل وراء هذه المرونة، أهمّها التوافد المستمر للأفراد والشركات والمهنيين ذوي الثروات الكبيرة الباحثين عن الأمن والبنية التحتية اللازمة لتنمية أعمالهم.

تتميز العقارات السكنية ذات العلامات التجارية المميزة، بجاذبية كبيرة، خاصةً بين الأفراد ذوي الثروات الكبيرة، مما يُساعد سوق العقارات على المخطط على تحمّل الضغوط وتجاوزها والازدهار في مشهد العقارات اليوم.

تزايد كبير في الطلب دولياً على الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية

منذ بداياته وقطاع العقارات في دبي يشكّل وجهة استثمارية جذابة، إلا أن الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية تجذب الآن اهتماماص متزايداً من المستثمرين العالميين. وفقاً لبيانات مؤسسة نايت فرانك، أبدى 69% من أصحاب الثروات العالية حول العالم اهتماماً كبيراً بامتلاك وحدات سكنية ذات مرتبطة بعلامات تجارية عالمية في عام 2024، وهو زيادة ملحوظة من 59% في العام الذي سبقه. تجسّد دبي هذا الطلب المتزايد بفضل مكانتها المتميزة كمدينة عالمية تضم أكبر عدد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية في العالم.

فضلاً عن ذلك، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً ثاني أكبر عدد من الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية العالمية قيد الإنشاء أو على المخطط، بعد الولايات المتحدة مباشرةً، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية قيد الإنشاء 17,000 وحدة حتى ديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى آلاف الوحدات الأخرى قيد التطوير حالياً.

المشاريع العقارية على المخطط المرتبطة بعلامات تجارية عالمية تُحقق مكاسب وعوائد قوية على الاستثمار

تُعتبر إمكانية زيادة رأس المال من أبرز عوامل الجذب التي تتميز بها العقارات المعروضة في سوق البيع على المخطط. غالباً ما يستفيد المستثمرون من مبادرتهم بشراء العقارات مبكّراً، مما يضمن لهم أسعاراً ثابتة قبل اكتمال المشروع، خاصة وأنّ الأسعار ترتفع باستمرار مع اقتراب موعد التسليم. وفيما يتعلّق بالعقارات ذات العلامات التجارية، فإنّ هذه القيمة ملحوظة بشكل أكبر.

ترتفع أسعار هذه العقارات عادةً بنسبة تقارب 20%، بفضل محدودية العرض، ومواقعها المميزة، وارتفاع مستويات الطلب. وعند تأجيرها، تُقدّم عوائد إيجارية مُعتبرة، تتراوح بين 6.5% للإيجارات قصيرة المدى و 9% للإيجارات طويلة الأجل، مما يجعلها الخيار المثالي لأسلوب حياة يتميز بالوعي الاستثماري وأصلاً عقارياً عالي الأداء.

شهرة العلامة التجارية ومصداقيتها يعززان الثقة على المدى البعيد

تستند الوحدات السكنية ذات العلامات التجارية العالمية إلى سمعة نخبة من الأسماء المرموقة عالمياً، دور الأزياء، مجموعات الضيافة، أو استوديوهات التصميم. بالإضافة إلى القيمة الجمالية، تشمل هذه الشراكات الجودة والاتساق والتميز التشغيلي. تشتهر العلامات التجارية العالمية بالالتزام بمعايير صارمة يتم الاعتراف بها والثقة بها عالمياً مما يعزز من شعور المشترين بالاطمئنان.

غالباً ما يستثمر المشترون في هذه العقارات قبل رؤية المنتج النهائي، ووجود علامة تجارية عالمية موثوقة وراء هذه العقارات يقلل من المخاطر ويعزز الثقة. على سبيل المثال، يُعتبر برج “آيكونيك ريزيدنسيز” المُنتظر من ميريد في مدينة دبي للإنترنت، والذي صممته “بينينفارينا”، مرادفاً للتميز الإيطالي وثمرة 95 عام من الابتكار، مما يعكس صميم الأصالة التي تبثّ الاطمئنان في قلوب المشترين وتضمن لهم القيمة على المدى الطويل.

قيمة العلامة التجارية ذاتها تُعزز جاذبية المشروع

تنتقي العلامات التجارية العالمية الفاخرة المشاريع العقارية التي تقرر المشاركة بها بكل عناية، وتبدي اهتماماً دقيقاً بالتفاصيل ومعايير التصميم الاستثنائية والتشطيبات الفاخرة. غالباً ما تلعب هذه العلامات التجارية دوراً قوياً في تشكيل كل جانب من جوانب التطوير، بدءً من التخطيط المعماري ومواد البناء إلى المفروشات والخدمات المُضمنة.

من جهة، يُعدّ تطوير العقارات ذات العلامات التجارية أعلى تكلفة بكثير من العقارات التقليدية الفاخرة نظراً للمتطلبات العالية المرتبطة بالتصميم والبناء والخبرة. ومن جهة أخرى، تنعكس هذه الميزة على شكل قيمة أكبر على المدى الطويل.

موقع دبي المتميز يدعم النمو المستمر

من البنية التحتية والسياسات الجاذبة للمستثمرين إلى اقتصادها المستقر، تواصل دبي دعم سوق العقارات على المخطط. علاوة على ذلك، تساهم البيئة الضريبية المواتية، وموقع دبي الاستراتيجي، ونمط الحياة الآمن والعصري، باستقطاب المشترين الدوليين الباحثين عن مقرّ لهم في المنطقة. كما عززت الإقامة طويلة الأمد المتاحة لمستثمري العقارات من جاذبية السوق، مما يشجع المزيد من المشترين على استكشاف فرص العقارات على المخطط.

مرونة في صميم السوق

ترتكز مرونة سوق العقارات على المخطط في دبي إلى استراتيجية مدروسة، حيث يلتقي التصميم الراقي والعوائد الموثوقة وأنماط الحياة المتطورة في المساكن ذات العلامات التجارية الفاخرة، ضمن بيئة تنظيمية واقتصادية داعمة ومشجّعة للاستثمارات العقارية.

وفي ظل تزايد الطلب العالمي، ومع تجاوز أرباح رأس المال التوقعات، وإضفاء العلامات التجارية العالمية المصداقية والثبات على المشاريع الجديدة، يواصل المستثمرون التطلّع إلى سوق العقارات على المخطط في دبي فهو يُقدّم تجارب معيشة فاخرة ذات قيمة ثابتة وليس مجرّد عقارات فحسب.

مايكل بيلتون، الرئيس التنفيذي لشركة ميريد