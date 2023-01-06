السرطان يهزم فيالي

توفي أسطورة كرة القدم في إيطاليا ونجمها في الثمانينيات والتسعينيات جيانلوكا فيالي عن 58 عاماً بعد خسارته لمعركة مع سرطان البنكرياس دامت لأكثر من خمس سنوات.

وشخصت إصابة فيالي بسرطان البنكرياس لأول مرة في 2017، وتعافى منه بعد عام ليصاب به مجدداً.

ونعى الاتحاد الايطالي فيالي في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً “وداعاً جانلوكا، سنتذكرك الى الابد”.

أما سمبدوريا فقال في بيان على موقعه الرسمي “سنتذكرك كقلب هجوم لا يستطيع أحد ايقافه”.

وودّع يوفنتوس مهاجمه السابق بصورة له وهو يحمل كأس دوري الأبطال.

أما تشيلسي فبدل الصورة الرئيسية لحسابه إلى الأبيض والأسود ونشر عدة تغريدات عن فيالي قال في إحداها “إنه يوم حزين لنادي تشيلسي.. سوف نفتقدك كثيراً. كنت أسطورة بالنسبة لنا ولجميع محبي كرة القدم. ارقد بسلام “.

You’ll be missed by so many. A legend to us and to all of football.



Rest in peace, Gianluca Vialli. ? pic.twitter.com/mNJPDkCSYO — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2023

من هو جيانلوكا فيالي؟

يعد فيالي من رموز الكرة الإيطالية

شارك مع المنتخب الإيطالي في 59 مباراة دولية، من ضمنها بطولتي كأس العالم 1986 بالمكسيك و1990 بإيطاليا

سجل مع الاتزوري 16 هدفاً

مثل فيالي فرق سامبدوريا ويوفنتوس وتشلسي

حقق الكثير من الألقاب على صعيد الفرق والصعيد الفردي من ضمنها كأس الكؤوس الأوروبية مع سمبدوريا (1990)، وكأس الاتحاد الأوروبي (1993) ودوري أبطال أوروبا (1996) مع يوفنتوس.

وكان فيالي ضمن الطاقم الفني للمدرب روبيرتو مانشيني الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقب بطولة كأس أوروبا 2021