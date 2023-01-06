السرطان يهزم فيالي

توفي أسطورة كرة القدم في إيطاليا ونجمها في الثمانينيات والتسعينيات جيانلوكا فيالي عن 58 عاماً بعد خسارته لمعركة مع سرطان البنكرياس دامت لأكثر من خمس سنوات.
وشخصت إصابة فيالي بسرطان البنكرياس لأول مرة في 2017، وتعافى منه بعد عام ليصاب به مجدداً.
ونعى الاتحاد الايطالي فيالي في تغريدة على حسابه في تويتر قائلاً “وداعاً جانلوكا، سنتذكرك الى الابد”.
أما سمبدوريا فقال في بيان على موقعه الرسمي “سنتذكرك كقلب هجوم لا يستطيع أحد ايقافه”.
وودّع يوفنتوس مهاجمه السابق بصورة له وهو يحمل كأس دوري الأبطال.
أما تشيلسي فبدل الصورة الرئيسية لحسابه إلى الأبيض والأسود ونشر عدة تغريدات عن فيالي قال في إحداها “إنه يوم حزين لنادي تشيلسي.. سوف نفتقدك كثيراً. كنت أسطورة بالنسبة لنا ولجميع محبي كرة القدم. ارقد بسلام “.
من هو جيانلوكا فيالي؟
- يعد فيالي من رموز الكرة الإيطالية
- شارك مع المنتخب الإيطالي في 59 مباراة دولية، من ضمنها بطولتي كأس العالم 1986 بالمكسيك و1990 بإيطاليا
- سجل مع الاتزوري 16 هدفاً
- مثل فيالي فرق سامبدوريا ويوفنتوس وتشلسي
- حقق الكثير من الألقاب على صعيد الفرق والصعيد الفردي من ضمنها كأس الكؤوس الأوروبية مع سمبدوريا (1990)، وكأس الاتحاد الأوروبي (1993) ودوري أبطال أوروبا (1996) مع يوفنتوس.
- وكان فيالي ضمن الطاقم الفني للمدرب روبيرتو مانشيني الذي قاد المنتخب الإيطالي للفوز بلقب بطولة كأس أوروبا 2021