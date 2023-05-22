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Posted inأخبار أريبيان بزنس

رجال أعمال وتجار وقاض.. السجن 70 سنة لمتهمي صكوك بالسعودية

الشجن لمدة 70 عاماً للمتورطين في قضية صكوك الباحة المشبوهة

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قضت المحكمة بالسجن لمدة 70 عاماً على المتورطين في قضية صكوك الباحة المشبوهة

أكدت صحيفة سعودية أن محكمة الاستئناف في الرياض أصدرت أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى 70 عاماً على المتهمين في قضية صكوك الباحة المشبوهة ورفعت الأحكام القضائية إلى المحكمة العليا لإكسابها القطعية.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” السعودية، ليل أمس الأحد، أن قضية الصكوك المشبوهة في الباحة جنوب غرب المملكة، بدأت في العام 2011، واتهم فيها عدد من الشخصيات الاعتبارية في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابقان، ورجال أعمال، وتجار عقار، وكتاب ضبط.

وباشرت لجنة عليا التحقيق معهم لمدة شهرين وأدانتهم باستخراج صكوك دون ضبوط، واستخدام هويات مواطنين في بيع وشراء وإثبات حجج استحكام دون علمهم، واستمعت لأقوال المتهمين وأكثر من 40 شاهداً، وأودعت 12 متهماً السجن لأكثر من عام، إثر المصادقة على أقوالهم في المحكمة الجزائية في الباحة.

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