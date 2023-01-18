أعلنت النيابة العامة السعودية، اليوم الأربعاء، سجن أربعة وافدين مدة خمس سنوات لكل واحد منهم لإدانتهم بتهمة تزييف النقود.

وقالت النيابة العامة، بحسب قناة “الإخبارية” السعودية، إن التشكيل الإجرامي قام باقتناء آلات إلكترونية وطابعات مخصصة لطباعة العملات الورقية وحيازتهم 8700 ريال مزورة.

وأضافت أن التشكيل الإجرامي مكون من أربعة وافدين آسيويين، وأنه سيتم إبعادهم عن المملكة بعد انتهاء مدة سجنهم وغرامات مالية قدرها 120 ألف ريال (32 ألف دولار).

وفي تغريدة منفصلة، قالت النيابة العامة “يحظر طبع أو نشر أو استعمال عملة أو جزء من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية دون الحصول على ترخيص أو بمخالفة العمل للقيود والضوابط المنظمة لذلك”.