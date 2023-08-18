أبرزت النيابة العامة، العقوبات المقررة نظاماً على كل شخص ارتكب جريمة التزوير بحق الجهات العامة أو موظفيها، مشيرةً إلى أنها تشمل السجن مدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وذلك وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.





وأوضحت النيابة العامة أنه يتم توقيع هذه العقوبات على كل من زوّر محرراً منسوباً إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة.





ولفتت إلى أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في النظام حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، وفقاً لـ”أخبار24″.

التزوير: كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية. pic.twitter.com/c4KS2aDN14 — النيابة العامة (@bip_ksa) August 17, 2023