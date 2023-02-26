السجن 20 عاماً وغرامة مليون ريال لمن يسرب معلومات حكومية في السعودية

نبه المركز الوطني للوثائق والمحفوظات «الأرشيف الوطني» في المملكة العربية السعودية، اليوم إلى أن عقوبة من يخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية، تصل إلى 20 عاماً وغرامة تصل إلى مليون ريال.
وقال المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عبر حسابه على موقع «تويتر»: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، كل من أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق الحكومية”.
كما حذّر المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية، مشيراً إلى أنها جريمة يعاقب عليها القانون.
وقال مركز الوثائق والمحفوظات في فيديو توعوي عبر حسابه على موقع «تويتر»، إن نشر وتسريب الوثائق والمعلومات السرية يعد مخالفة صريحة للأنظمة واللوائح، الأمر الذي يعرّض مرتكبها للعقوبة النظامية.