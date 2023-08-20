ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السجن 10 سنوات لرجل أعمال مصري

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة رجل أعمال بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا قدرة مائة ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله خطاب، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبدالسلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن مهنا والمستشار الدكتور إيهاب السعدني.

تفاصيل القضية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بهدف الاتجار بدائرة القسم.

وثبت في التحقيقات التي أجراها ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم “أ” أعمال حرة، بالاتجار في المواد المخدرة مستخدما سيارته الخاصة في عملية الترويج، وعلى الفور جرى تقنين الإجراءات وإستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم وعقب تنفيذ القرار، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده وابصرته داخل السيارة محل البلاغ، وتمكنت من القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عدد 25 لفافة هيروين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المخدرات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتقدم.

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