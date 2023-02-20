نقلت رويترز نبأ صدور حكم بالسجن لمصرفيين 11 عاما بتهمة الاحتيال على صندوق ليبيا أفريقيا للاستثمار بعد قيامهما بتحويل قرابة 46 مليون دولار على أنها رسوم إحالة (Referral Fee) ـوقاما بتحويل الأموال لشركات يملكانها.

وقضت محكمة ساوث وارك في لندن اليوم الاثنين بالسجن 11 عاما على مدير استثمار سابق في جيه.بي. مورجان ومصرفي سابق في مجموعة يوليوس باير المصرفية بتهمة الاحتيال على صندوق ثروة سيادي ليبي بملايين الدولارات.

وحُكم على فريدريك مارينو (56 عاما) ويوشيكي أومورا (47 عاما)، غيابيا في محكمة ساوثوارك كراون بلندن بتهمة التآمر للاحتيال عن طريق إساءة استخدام منصب محل ثقة فيما يتعلق بمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار.

ساعد مارينو ، وهو مصرفي سابق في JPMorgan Chase ، في إنشاء شركة لإدارة الأصول (FMCP) لإدارة الأموال المستثمرة من محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار. بينما عمل أومورا ، وهو مصرفي سابق في جوليوس باير ، كوسيط في FMCP. وقال المدعون في بداية المحاكمة في أكتوبر / تشرين الأول إن مارينو اقتطع رسومًا من الأموال تُدفع من خلال شركات خارجية بينما ساعده أومورا من خلال شركة قامت بتحويل “الأرباح السرية” بعد اقتطاع حصة منها.

كان مارينو رئيس مجموعة الأسواق الناشئة للاستثمارات البديلة في جي بي مورجان في أوائل عام 2009. وقال ممثلو الادعاء إن مارينو رتب لدفع رسوم من الأموال من خلال شركات خارجية بينما ساعده أومورا من خلال شركة كانت تنقل “الأرباح السرية” بعد اقتطاعها. تضمنت المدفوعات ، التي بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون دولار و 1.3 مليون يورو ، 17 استثمارًا قام بها الصندوق الليبي لأربعة بنوك استثمارية بين عامي 2009 و 2011. وطالبوا “بحصة من المبلغ”. كل هذا تم دون علم الصندوق. مصرفي ثالث ، أوريلين بيسوت ، مدير FMCP ، الذي لم يكن جزءًا من المحاكمة ولكن كان في لائحة الاتهام ، قد أقر بالفعل بالذنب ، وقد تم إبلاغ ذلك لهيئة المحلفين في جلسة النطق بالحكم.

كان بيسو المتهم الوحيد الذي حضر في محكمة ساوثوارك كراون يوم الاثنين لإصدار الحكم وبكى في قفص الاتهام بعد أن سمع أنه سيتجنب الحجز الفوري. جوناثان بارنارد ك.س. ، مدافعًا عن بيسوت ، قال إن موكله “لا يمكن أن يأسف أكثر” وكان “في سجن من صنعه”. واستمعت المحكمة إلى أنه سدد أيضًا 2.8 مليون دولار للضحايا ، أي حوالي نصف مليون دولار أكثر مما كسبه شخصيًا ، في تسوية دعوى قضائية في عام 2016.