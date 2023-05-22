السجن لمشاهير السوشال ميديا في حال إخفاء استخدام الذكاء الاصطناعي والفلاتر في فرنسا

تضع فرنسا اللمسات الأخيرة على قانون تنظيم المؤثرين على الشبكات الاجتماعية بحسب صحيفة الباييس الاسبانية: ويتضمن عقوبات صارمة في حال عدم الكشف عن استخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات التحسين (الفلاتر ) في الصور فضلا عن حظر الترويج لجراحات التجميل وأدوية علاج السرطان و يواجه أي شخص يخالف تلك القواعد إلى السجن عامين وغرامة قدرها 300000 يورو.

تنص اللوائح الجديدة المقترحة على ضوابط منع عمليات التضليل والاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي. كما تحظر اللائحة التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ، الترويج للجراحة التجميلية والاشتراكات في تطبيقات المراهنات الرياضية. كما أنها تفرض على المؤثرين الكشف عن حصولهم على أموال للترويج لمنتج ما ، أو إذا تم تنقيح الصور أو إذا تم إنشاء شخصية أو وجه الشخص بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

وفي حال مخالفة القواعد ، فقد يواجه هؤلاء عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين ، وغرامة قدرها 300 ألف يورو (320 ألف دولار) ويُحظر عليه القيام بأنشطة تجارية على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تهدف التشريعات الفرنسية الجديدة بهذا الخصوص، بإجماع مشرعين من الحكومة وأحزاب المعارضة وإعدادهم، وضع ضوابط لمنع انفلات هذا القطاع سريع النمو.

يصل المؤثرون إلى ملايين المتابعين الذين يتم تشجيعهم على مشاهدة وابل من المواد التي تتراوح بين نصائح الجمال والسفر إلى التوصيات للاستثمار في الأسهم والعملات المشفرة.

يحذر مؤيدو مشروع القانون من أن هذا التسويق الرقمي الجديد – المستند إلى علاقات “حميمة زائفة” مع المستهلكين – أدى إلى ممارسات إعلانية مسيئة.

في البيان التوضيحي ، يستشهد المشرعون بأمثلة مثل الترويج “للعقاقير” المزعومة ضد السرطان أو مستحضرات التجميل التي تسبب تساقط الشعر. كتب آرثر ديلابورت ، من الحزب الاشتراكي ، وستيفان فوجيتا ، من حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، في الوثيقة: “يجب ألا يكون عالم النفوذ منطقة خارجة عن القانون”. تشرح فويتا لصحيفة البايي أن القانون له جانبان: “بخلاف ضمان احترام القانون الحالي ، والقواعد الموجودة حاليًا فيما يتعلق بالإعلان ، فقد تقرر أن هناك بعض القواعد أو المحظورات أو الالتزامات التي ينبغي تعزيزها ، لا سيما من حيث الشفافية. ”