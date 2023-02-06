السجن لمحام كبد موكله رجل الأعمال السعودي 65 مليون ريال

عاقبت محكمة غرب السعودية محامياً بالسجن عامين بعد إدانته بالاستيلاء على مستندات وشيكات وكمبيالات لرجل أعمال سعودي حرر له عدة وكالات خلال سنوات عدة معتبرة تصرف المحامي ضرباً من ضروب خيانة الأمانة.

وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية أن المحكمة قررت تشديد الحكم على المحامي كونه من أصحاب الأمانات الموكل إليهم حفظ حقوق الناس وصيانتها، واعتبرت أن ما قام به من الاستيلاء على ما تحت يده من أمانات يوجب التشديد في تعزيره.

وقالت المحكمة إن الخيانة قبيحة في كل شيء ما يستوجب معاقبة المحامي المدعى عليه وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، وخلصت في حكمها إلى سجن المحامي عامين لقاء حبسه مستندات وصكوكاً وتراخيص تجارية وشيكات وكمبيالات وسندات ما كبد موكله خسائر مالية، فضلاً عن عدم تسليمها لموكله رغم صدور حكم سابق بإلزامه بإعادة المستندات كافة.

وكان رجل الأعمال السعودي، دون أن تذكر الصحيفة اليومية اسمه أو حتى أين جرت الحادثة، قدم دعواه للمحكمة يتهم فيها محاميه بالانقلاب عليه ورفضه إعادة مجموعة وثائق وصكوك وشيكات وكمبيالات مهمة، ما كبده خسائر مالية بنحو 65 مليون ريال (17.3 مليون دولار)، بالإضافة إلى تفويت منفعة تجارية كان من المتوقع أن تدر عليه أرباحاً طائلة.

وأضاف رجل الأعمال الشاكي أن المحامي امتنع عن تسليم الوديعة التي بحوزته دون وجه حق، واصفاً ذلك بأنه خيانة للأمانة وإخلال بواجباته الوظيفية التي نص عليها نظام المحاماة. واتهم رجل الأعمال محاميه بالكذب والتضليل ومحاولة إيذائه من خلال دعاوى كيدية متلاحقة وتشويه سمعته، مطالباً بتطبيق نظام مكافحة الاحتيال المالي بحقه. واطلعت المحكمة على عشرات المذكرات الجوابية والمستندات المتبادلة بين الطرفين واستمعت إلى طرفي النزاع، كما اطلعت على قرار سابق صدر بإلزام المحامي بإعادة 13 وثيقة ومستنداً وشيكاً وصكوكاً وتراخيص متنوعة لموكله، ولم تجد المحكمة ما يثبت تنفيذه للحكم، رغم دفعه باستلام الموكل للمستندات دون أن يثبت ذلك.