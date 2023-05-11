السجن لرجال وسيدات أعمال وتجار لتعاطيهم المخدرات في السعودية

أدانت المحكمة الجزائية بجدة غرب المملكة العربية السعودية، حديثاً، 18 متهماً بينهم 17 مواطناً ومواطنة ومقيم سوري تعاطوا وحازوا ثمانية أصناف من المخدرات بعد أن اتخذوا من أحد الشاليهات مقراً لتجمعهم.

وقالت مصادر صحيفة “عكاظ” السعودية إن من بين المحكومين رجال وسيدات أعمال وتجاراً ومديرة تسويق وطالبات بكليات التمريض والصيدلة، وجاءت الأحكام عقب سلسلة من الترافع ما بين الحضوري وعن بُعد، وصادقت محكمة الاستئناف على الأحكام بعد أن قدم المدانون مذكرات اعتراض على الأحكام، وبلغ مجموع أحكام السجن 80 عاماً، بالإضافة إلى عقوبة تبعية بمنعهم من السفر لمدد متفاوتة.

وصدر الحكم في 190 صفحة، واستغرقت المحاكمة في الدائرة الابتدائية نحو 125 يوماً، ما يعد إنجازاً كبيراً وسريعاً للمحكمة في ظل تشعب وتعقد القضية ووجود 18 متهماً تمت إدانتهم خلاف من تم استجوابه والتحقيق معه، فضلاً عن فحص عديد من الوثائق والمستندات والتقارير المخبرية والاطلاع على عشرات المذكرات.

السعودية تقود حرباً ضد المخدرات

تقود المملكة العربية السعودية حرباً ضروساً ضد المخدرات سواء بالملاحقات الأمنية أو إطلاق الحملات التوعوية أو الرعاية الصحية والاجتماعية، مستهدفة إشراك عناصر المجتمع كافة في الحرب على جميع أنواع الإدمان وتعاطي المواد المخدرة.

ودرج استخدام مصطلح “الحرب على المخدرات” مطلع سبعينيات القرن الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أعلن رئيسها -آنذاك- ريتشارد ينكسون، إطلاق حملة للحد من تجارة المخدرات، وتقديم مساعدات عسكرية لمواجهة طرق التجارة غير المشروعة في البلاد.

وعاد المصطلح الذي تناولته وسائل الإعلام الأمريكية في تلك الحقبة الزمنية من جديد للتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما تويتر على هيئة وسم (#الحرب_ضد_المخدرات) ووسم (#الحرب_على_المخدرات)، إذ بدأ رواد المنصات التفاعل معه، وذلك بعد أن أطلقت السعودية قبل أسبوع أقوى حملاتها لمكافحة المخدرات التي تخرج عن الطابع التوعوي والاجتماعي الذي كان سائداً في الحملات السابقة، لتشمل الجانب الأمني وتشديد الرقابة على المنافذ وحملات التفتيش.

ولم تقتصر المشاركة في الوسم على رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بل شاركت الحسابات الحكومية الرسمية وحسابات الجهات المشاركة في الحملات سواء الأمنية أو الطبية وكذلك الرقابية والاجتماعية، إذ تتزامن الحرب التي تقودها الرياض خلال هذه الفترة مع تزايد موجات تستهدف المملكة بهذه الآفة الخطرة، حيث يتم تهريب كميات كبيرة بين الحين والآخر لتدمير المجتمع السعودي.

وقال وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف “ضربة تتلوها ضربات، لن ينجوا منها مروجي ومهربي المخدرات ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا”.

ضربة تتلوها ضربات

لن ينجو منها مروجو ومهربو المخدرات، ومن يستهدفون مجتمعنا ووطننا،،، https://t.co/cDPacoXfYR — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) April 29, 2023

حملات ضمن حملة

تتضمن الحملة الجديدة التي بدأت السلطات السعودية في شنها للقضاء على المخدرات عدداً من الحملات، من أبرزها (#بلغ_عنهم) و(#بالمرصاد) اللتان تتناولان جوانب مختلفة عن الحملات السابقة، إذ تستهدف جميع الأطراف سواء كان متعاطياً أو مروجاً أو مهرباً، ووضعت رقماً موحداً للإبلاغ عنهم، وامتدت الحملة كذلك لمن يرتادون تلك الأماكن ولا يقومون بالإبلاغ، وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك جميع المواطنين والمقيمين في الحرب ضد المخدرات.

وقال مدير مركز طريق التعافي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان سليمان الزايدي قبل أيام “اليوم لدينا تناغم بين جميع الجهات المعنية بمحاربة المخدرات، إذ أصبحت القضية قضية كل مواطن”.

وأوضح الزايدي أن “هنالك عديد من الفوائد في الحملة الجديدة التي تتميز بإشراك الجميع سواء أفراد المجتمع أو الجهات المعنية، ولعل من أبرزها تقليل عمليات ترويج المخدرات بعد تضيق الخناق على المروجين، وكذلك عدم قدرة المتعاطي على التحرك بسهولة، خصوصاً وأن النظام الجديد يشمل عدداً من التغيرات لاسيما في ما يتعلق بالمتعاطي الذي يمنع خروجه بكفالة في حال القبض علية كما كان في السابق، بل يقدم للمحاكمة وتطبق عليه العقوبة المنصوص عليها في النظام”.

وأضاف “أن أقدم المتعاطي للعلاج في المراكز المتخصصة فيه إعفاء من العقوبات”، لافتاً إلى ارتفاع الوعي بين شرائح المجتمع لاسيما فئة الشباب من خطر المخدرات والإدمان، وكذلك الارتفاع في معدلات إقبال المتعاطين على العلاج منها.

النيابة العامة

شاركت النيابة العامة السعودية في حملة التصدي للمخدرات ومكافحتها في المملكة، إذ أوردت عدداً من التغريدات عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر أكدت فيها أن العقوبات المنصوص عليها في النظام (السجن لمدة ستة أشهر) تطاول كل من يتردد على مكان معد لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أثناء التعاطي مع عمله بما يجري فيه وإن لم يثبت تعاطيه”، كما أوضحت أن النظام يشدد العقوبات على الجاني في حال استغل في ارتكاب جريمته أحد ممن يتولى تربيتهم أو قاصر، أو قدم لقاصر مخدراً أو باعه إياه أو دفعه للتعاطي بأية وسيلة سواء كانت ترهيباً أو ترغيباً، مشددة على أنها لن تتساهل في ملاحقة مرتكبي جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية بأوصافها الإجرامية كافة أينما ارتكبت.

وتزامن مع الحملة الأخيرة لمكافحة المخدرات عدد من التغيرات في الأنظمة التي اتسمت بالتشدد في التعامل مع مرتكبي تلك الجرائم سواء كان تهريباً أم ترويجاً أم حتى تعاطياً، كما منحت صلاحيات رجال الأمن في ضبط المتعاطين والمروجين، وشملت التغييرات منع الكفالات الشخصية والحضورية لمن يتم ضبطه وبحيازته مخدرات مهما كانت الكمية المادة المضبوطة، وكذلك السجن في حال حيازتها أو استخدامها.