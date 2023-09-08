ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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غرامة 100 ألف والسجن عامين لعارضة أزياء مصرية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
عارضة أزياء

أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية في القاهرة، حكم بمعاقبة عارضة أزياء مصرية بالسجن عامين وغرامة مالية بـ 100 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء.

وتقدمت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بعد صدور الحكم عليها، باستئناف، وتم تحديد الجلسة بشهر نوفمبر المقبل.

وبداية الواقعة كانت برصد الإدارة العامة لحماية الآداب، قيام إحدى الفتيات بإنشاء حساب إلكتروني باسم سلمى الشيمي، على تطبيقيات إنستجرام، وتيك توك، ويوتيوب، وبثها من خلال تلك المواقع لمقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وتبين إذاعة تلك المقاطع للكافة دون تمييز من خلال بث فيديوهات خادشة للحياء عبر شبكات الإنترنت، مقابل مبالغ مالية تتحصل عليها أو تحويلات عن طريق أحد التطبيقات البنكية على الهواتف بحسب محضر الشرطة.

عارضة أزياء

القبض على سلمى الشيمي

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على عارضة الأزياء سلمى الشيمي، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول العربية، تنفيذا لقرار النيابة العامة الصادر في حقها بضبطها وإحضارها، حتى اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي حول تفاصيل القبض على العارضة الشهيرة.

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عارضة أزياء
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