السعودية، السجن عاماً وغرامة 300 ألف والتشهير في مخالفات المستشفيات

كشف مشروع النظام الصحي، عقوبة بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين على كل ممارس صحي يرتكب أي من المخالفات التي تتضمن عدم الحصول على ترخيص ومخالفات أخرى.

وبين المشروع الجديد للنظام الصحي أنه على المنشأة الصحية تقدم أي خدمة رعاية صحية استكمال جميع الشروط التي ينص عليها النظام واللائحة، وأخذ التراخيص اللازمة من الجهات المختصة ذات العلاقة بما فيها الموافقات المبدئية والتراخيص النهائية، كما يجب أن تراعي الجهة المختصة قبل إصدار التراخيص للمنشآت الصحية التوزيع العادل والمناسب لحاجات السكان بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها بكفاءة.

سجن وغرامة للمخالفين

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، في الحالات الاتية:

فرض العقوبة على كل مزاول مهنة رعاية صحية دون ترخيص، أو قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، أو استعمل طرقاً غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصاً بمزاولة مهن الرعاية الصحي.

استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهن الرعاية الصحية خلافاً للحقيقة.

إذا وجدت لدية آلات أو معدات مما يستعمل عادة وبشكل خاص في مزاولة مهن الرعاية الصحية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة تلك المهـن ودون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

مزاولة طرق تشخيص وعلاج غير معترف بها علمياً أو محظورة في المملكة، أو قام بأي عمل طبي لا يحقق فائدة للمريض حتى ولو لم يترتب عليه ضرر مثل وصف أدوية.

أهمال تبليغ الجهات الأمنية والصحية المختصة في حالات اشتباه الإصابة الجنائية.

استخدام غير المرخص لهم من ذوي مهن الرعاية الصحية، أو قدم مساعدة لأي شخص يمارس مهنة رعاية صحية بصورة غير مشروعة.

علاجات محظورة في المملكة وفقاً لما تحدد اللائحة أو الجهات المختصة، أو أجرى عملاً طبياً لمريض دون رضاه.

أعطى تقريراً بالوفاة في حال الاشتباه في حادث جنائي دون إبلاغ السلطات المختصة. أوقام بإجهاض امرأة حامل خلافاً لما تضمنته أحكام هذا النظام أو اللائحة بشأن الإجهاض.

صرف الدواء في حال الشك في صحة الوصفة الطبية مع عدم الاستيضاح من الطبيب الذي اعتمدها.

أجرى عمليات جراحية تجريبية وغير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، أو تاجر بالأعضاء البشرية.

قام بعملية زراعة عضو بشري، مع علمه بأنه تم الحصول عليه عن طريق المتاجرة.

ويلغى الترخيص بمزاولة الرعاية الصحية، وشطب الاسم من سجل المرخص لهم، وفي حالة إلغاء الترخيص لا يجوز التقدم بطلب ترخيص جديد إلا بعد انقضاء سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الإلغاء، ولا يخل تطبيق العقوبات بالحق الخاص.