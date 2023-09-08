السائح الإماراتي بين الأكثر إنفاقاً على التسوق في العالم

يعد السياح الإماراتيون من الأكثر إنفاقاً على التسوق في العالم أثناء سفرهم إلى الخارج، حيث ينفق السائح 1100 دولار (4037 درهماً) في المتوسط، أي أكثر بنسبة 277% من متوسط إنفاق السائح العالمي البالغ 292 دولاراً، وفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة.

ويعزى الإنفاق القوي من قبل السياح الإماراتيين على التسوق في الخارج إلى ارتفاع دخل الفرد من السكان، حيث تشير أرقام موقع Worldometers، إلى ان دخل الفرد في الإمارات وصل إلى 87729 دولاراً في عام 2022 على أساس القدرة الشرائية، وهو سادس أعلى دخل في العالم، وأعلى بنسبة 425% من المتوسط العالمي.

وكشفت البيانات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة في تقرير اتجاهات ورؤى سياحة التجزئة العالمية أن السياح الإماراتيين ينفقون حوالي 18% على المجوهرات والساعات عند السفر إلى الخارج بغرض السياحة، تليها الأجهزة الكهربائية والكاميرات والإكسسوارات (17%)؛ الملابس والأحذية (16%)؛ مستحضرات التجميل والعطور ومنتجات العناية الشخصية (16%)؛ المأكولات والمشروبات والتبغ (15%)؛ الجلود والمنتجات الاصطناعية (9%)؛ وغيرها (9%).

ومن بين الدول الأخرى، كان السياح الذين أنفقوا أكبر قدر على التسوق خلال رحلتهم الدولية الأخيرة هم من البر الرئيسي للصين (1350 دولاراً) والأرجنتين (1180 دولاراً) والهند (1050 دولاراً).

وفي عام 2019، بلغ حجم سياحة التسوق 178 مليار دولار أمريكي، لتشكل 6% من قيمة قطاع السفر والسياحة، وتتجاوز 15% في بعض الوجهات.