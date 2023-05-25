الزواج يسيطر على أحلام السعوديين والثعابين عالمياً

أظهر تقرير اعتمد على تحليل بيانات محرك البحث العملاق جوجل استحواذ الزواج على أحلام الأشخاص في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والعراق.

وذكرت صحيفة “الوطن” السعودية أن تقرير (Morning Life) حلل بيانات بحث جوجل لمعرفة رموز المنامات والأحلام التي تبحث عنها كل دولة وجد أن كثير من الدول تحلم بالثعابين أكثر من أي موضوع آخر، وهي الأكثر شيوعاً في أكثر من ثلث البلدان التي أجري مسح عليها (52 من أصل 147)، حيث تحظى أحلام الثعابين بشعبية خاصة في جميع أنحاء أوروبا الشرقية، وأجزاء من آسيا وإفريقيا. أما في السعودية والبحرين والعراق، فاستحوذ الزواج على منامات الأشخاص، وبلغ معدل البحث شهرياً عنه بجوجل 29 ألفاً.

الزواج في الحلم

يرى المفسرون، بحسب الصحيفة اليومية، أن المنام يؤول إلى الخير، ويحمل كثير من البشائر للرائي، ولكنه ينذر بالسوء في بعض الحالات. وعن تفسير رؤية الزواج للعزباء والمتزوجة والحامل والرجل، على لسان ابن سيرين وكبار علماء التفسير، يعتقد أنه يبشر بالخير والبركات، وفي حال كان صاحب الرؤية عاطلاً عن العمل، وشاهد نفسه يتزوج في منامه دل ذلك على أنه سيعمل في وظيفة رائعة في وقت قريب. أما لو كان الحالم أعزباً، ورأى نفسه يتزوج من امرأة جميلة، فله البشرى بالزواج القريب من امرأة صالحة.

وإذا كان الرائي متزوجاً، وشاهد نفسه يتزوج امرأة مجهولة، فإن المنام يدل على اقتراب حمل زوجته في الواقع. كما يشير إلى حبه الكبير لشريكته، وإخلاصه لها. ولو كان صاحب الرؤية يمر بأزمة مالية في الفترة الحالية، وحلم أنه يتزوج، فإن هذا يشير إلى تحسن أحواله المادية، وحصوله على مبلغ كبير من المال قريباً.

أكثر الأحلام شيوعاً

جاءت خمسة أحلام الأكثر شيوعا في العالم، سقوط الأسنان، والثعابين، والإنجاب، والزواج، والشركاء السابقون.

وتعد أحلام تساقط الأسنان أكثر شيوعاً من أي نوع آخر من الأحلام في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وكلا البلدين يتشاركان أحلام الثعابين في المرتبة الثانية.

وبعد الأفاعي والعناكب المرعبة، تحلم الولايات المتحدة بالشركاء السابقين في المرتبة الثالثة، بينما يحلم البريطانيون بالشعر. وتظهر الأحلام نفسها في مواقف مختلفة بكثير من المراكز العشرة الأولى لكلا البلدين، فبينما يحلم الأمريكيون بالعطلات والدببة والمطاردة، فإن البريطانيين لديهم الحمل والولادة والنار في عقلهم اللاوعي.

فقدان الأسنان

يعد فقدان الأسنان الحلم الثاني الأكثر انتشاراً في العالم، إذ إنه رقم واحد في 17 دولة، معظمها في الشمال. ربما يكون اللوم في هذا على الشخصية الشمالية القاتمة، حيث وجدت إحدى الدراسات التي أجرتها جامعة كولورادو أن الحالمين بفقدان الأسنان “كانوا أكثر قلقاً واكتئابًا، ولديهم قوة غرور أقل، وكانوا أقل رضا عن حياتهم، وشعروا بأن لديهم سيطرة أقل على حياتهم، وشعروا بالعجز في كثير من الأحيان أكثر من الأشخاص الضابطين الذين كانوا يحلمون والضوء مطفئ”.

عوامل مختلفة

تؤثر الطبيعة المحلية والثقافة والفن والإعلام والأحداث على أحلامنا، لكن هناك عامل آخر يمكن أن يفسر بعض الاختلافات، هو الطعام، فبينما يعتقد 17.8 بالمئة فقط أن ما نأكله يؤثر على ما نحلم به، حيث إن الجسم والعقل مترابطان بشكل وثيق، فإن أولئك الذين يأكلون الأطعمة الغنية بالدهون قبل النوم يتمتعون بنوعية مختلفة من الراحة عن أولئك الذين لديهم المزيد من الفاكهة والمكسرات في نظامهم الغذائي.