الزمالك يتحدى الأهلي في نهائي كأس مصر بعد مباراة ماراثونية

تأهل نادي الزمالك لمواجهة غريمه الأهلي في نهائي كأس مصر بعد مباراة ماراثونية ضد بيراميدز في نصف النهائي انتهت بالتعادل (3-3) ثم فاز الأبيض (4-3) بركلات الترجيح.

وسجل فيستون ماييلي الهدف الأول لبيراميدز في الدقيقة الخامسة ونجح نبيل عماد دونجا في تسجيل التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع نهاية الشوط الثاني.

وأحرز مصطفى فتحي الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الأول وأدرك سامسون أكينيولا التعادل لصالح الزمالك في الدقيقة العاشرة من الشوط الإضافي الأول.

وسجل محمد حمدي الهدف الثالث لبيراميدز في الدقيقة الثانية من الشوط الإضافي الثاني واستطاع ناصر منسي تسجيل الهدف الثالث لصالح الزمالك مدركا التعادل في الدقيقة السابعة من الشوط الإضافي الثاني من رأسية متقنة، لتتجه المباراة لركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الأشواط الإضافية بنتيجة 3-3.

ونجح الزمالك في اقتناص بطاقة التأهل لنهائي كأس مصر بعدما حسم ركلات الجزاء لصالحه بنتيجة 4-3 ليضرب موعدا مع الأهلي في المباراة النهائية.

ووصل الزمالك إلى دور نصف النهائي من الكأس بعدما تخطي المقاولون العرب بنتيجة 6-1، بينما تأهل بيراميدز بعد الفوز علي البنك الأهلي عندما التقى به في الدور ربع النهائي، بالفوز بثلاثية نظيفة.

ويتأهل الزمالك لنهائي كأس مصر للمرة الـ 42 في تاريخه، ليواجه النادي الأهلي البطل التاريخي للمسابقة الأقدم في كرة القدم المصرية.

وسيلتقي الزمالك مع الأهلي لأول مرة في نهائي كأس مصر بعد نهائي نسخة 2020-21 والذي انتهى بفوز الأبيض آنذاك بنتيجة 2-1.

وسيكون النهائي المقبل هو رقم 20 الذي يجمع الأهلي والزمالك في تاريخ نهائيات كأس مصر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

من المقرر أن يكشف اتحاد الكرة عن موعد نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما تؤكد مصادر أن اللقاء سيقام في مارس المقبل.

وقال عامر حسين عضو مجلس ادارة الكرة إنه سوف يتم تحديد موعد نهائي كأس مصر للنسخة الماضية خلال الساعات المقبلة.