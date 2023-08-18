بمقابل تاريخي.. لماذا الزمالك مجبر على بيع أحمد زيزو؟

رغم إعلان الزمالك المصري عدم نيته التفريط في نجمه وهداف الدوري أحمد سيد زيزو، لكن اللاعب قد يرحل عن النادي خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث تلقى النادي عرضاً من نادي الشباب السعودي لضم الموهبة المصرية، وأفادت تقارير صحفية إن القيمة التي سيحصل عليها النادي قد تصل إلى 5 ملايين دولار.

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بحكم قضائي قال إن والد النجم زيزو طلب رحيل نجله عن النادي، مضيفا: “أبلغناه برفضنا العرض السعودي حتى لو وصل العرض لمليار جنيه”.

وتابع: “انفعل والد اللاعب، وهذا حقه لأنه نظر إلى مصلحة نجله وتناسى أن الملايين التي تعشق الزمالك مصلحتها أن يستكمل اللاعب عقده”.

هل ينتقل زيزو لنادي الشباب السعودي؟

مصدر خاص قال لمراسل “أريبيان بزنس” إن الزمالك يرغب في رفع قيمة العقد إلى نحو 7 ملايين دولار، وهو مقابل تاريخي لصفقة أي لاعب محلي بالدوري المصري.

وألمح خبير اللوائح عامر العمايرة إلى أن الزمالك بات مجبراً على بيع اللاعب، مضيفا: “ما يخشاه المسؤولون بالزمالك حال رفض العرض، أن يرسل اللاعب إشعاراً للنادي يطلب فيه المستحقات المتأخرة والمقدرة براتب أكثر من شهرين”.

وتابع: “في هذه الحالة سيضع زيزو نادي الزمالك في حالة تقصير عن السداد، ويمهلهم 15 يوماً، وفي حالة استمرار التقصير يحق له في اليوم 16 فسخ تعاقده من طرف واحد”.

الإعلامي الرياضي المصري، قال إنه بالرغم من إعلان الزمالك رفضه بيع زيزو، فإن الأقرب هو رحيله إلى فريق الشباب.

وختم: “هناك اجتماعات متواصلة، وحصل اللاعب بالفعل على. وعد بتفهم وجهة نظره وأن يتم توقيع العقود في وقت لاحق”.

أبرز صفقات الشباب في صيف 2023

لم يبرم الشباب صفقات من العيار الثقيل مثل الرباعي الكبير (الهلال والمصر والاتحاد والأهلي) واعتمد على بعض الصفقات الداخلية.

وكانت أبرز صفقات الشباب السعودي في صيف 2023 المهاجم السنغالي حبيب ديالو القادم من ستراسبورج الفرنسي في صفقة بلغت نحو 18 مليون يورو.

ماذا قدم أحمد زيزو مع الزمالك؟

انضم أحمد سيد زيزو “27 عاما” لصفوف الزمالك في يناير عام 2019، وخاض مع الفريق 200 مباراة في كل المسابقات.

واستطاع زيزو المساهمة في 118 هدفا بواقع تسجيل 65 هدفا وصناعة 53 آخرين.

وحقق زيزو 7 بطولات مع الزمالك هي: الدوري المصري وكأس مصر (مرتين)، والكونفدرالية الأفريقية والسوبر الأفريقي والسوبر المصري.

ونال أحمد سيد زيزو لقب هداف الدوري المصري مرة واحدة في موسم 2021-2022.