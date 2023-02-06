فيما أكدت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سوريا تضرر مباني داخل قلعة المرقب، أدت الهزة الأرضية التي ضربت تركيا اليوم، إلى سقوط الجرف الصخري في محيط قلعة القدموس، افادت تقارير تركية أن قلعة قديمة استخدمها الرومان والبيزنطيون دمرت في زلزال تركيا في منطقة غازي عينتاب. وانهارت القلعة خلال الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير.

وفي حصيلة غير نهائية لقي 1700 حتفهم في زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا فيما لا يزال المئات تحت الأنقاض، فضلا عن إصابة عشرات الآلاف في انهيار مبان وهزات ارتدادية تلت وقوع الزلزال.

مواقع أثرية تضررت في سوريا

في حلب تعرضت القلعة لأضرار طفيفة ومتوسطة، منها سقوط أجزاء من الطاحونة، وحدوث تشقق وتصدع وسقوط أجزاء من الأسوار الدفاعية الشمالية الشرقية. كما سقطت أجزاء كبيرة من قبة منارة الجامع الأيوبي، وتضررت مداخل القلعة، وسقطت أجزاء من الحجارة، ومنها مدخل البرج الدفاعي المملوكي، وتعرضت واجهة التكية العثمانية لأضرار.

ما تأثرت بيوت خاصة تاريخية في جادة الخندق بأضرار متوسطة وطفيفة، وكما تفيد المعلومات بسقوط عدد من مآذن الجوامع التاريخية في حلب. وفي حماة، تأثرت مبان تاريخية في المحافظة، ما أدى إلى سقوط أجزاء من بعض الواجهات التاريخية لهذه المباني، ومنها سقوط 9م2 من واجهة عقار تاريخي أثري على ارتفاع طابقين من شريحة الجلاء، وحدوث تشققات وتصدعات في واجهات وجدران مبان أخرى تاريخية. وفي حي الباشورة التاريخي تضررت واجهة العقار 982 من المنطقة العقارية الثانية بسقوط حوالي 10م2 من واجهته الرئيسية وتصدعه، ومن مدينة السلمية أفادت التقارير الواردة لمديرية الآثار بسقوط 1م من الجزء العلوي مئذنة جامع الإمام إسماعيل، ما أدى إلى تصدع واجهة الجامع بسبب سقوط الأجزاء المذكورة عليها، وشوهدت أجزاء متساقطة من الجدران الخارجية لقلعة شميميس وقدرت 10م2.

وفي طرطوس، وردت معلومات للمديرية عن تضرر بعض المباني داخل قلعة المرقب، وأضرار طفيفة ومتوسطة منها سقوط أجزاء من حجارة بعض الجدران أو واجهات المباني، ومنها سقوط كتلة من برج دائري في الجهة الشمالية، حيث الأبراج الدائرة الشمالية.

كما أدت الهزة إلى سقوط الجرف الصخري في محيط قلعة القدموس وانهيار بعض المباني السكنية المتوضعة في حرم القلعة.

المديرية العامة للآثار والمتاحف: تضرر بعض المباني داخل قلعة المرقب، وأضرار طفيفة ومتوسطة منها سقوط أجزاء من حجارة بعض الجدران أو واجهات المباني، ومنها سقوط كتلة من برج دائري في الجهة الشمالية، حيث أبراج الدائرة الشمالية. كما أدت الهزة إلى سقوط الجرف الصخري في محيط قلعة القدموس، — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) February 6, 2023

وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن “بعض المعاقل في الأجزاء الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية من قلعة غازي عنتاب التاريخية في منطقة شاهينبي الوسطى دمرها الزلزال ، وتناثر الحطام على الطريق”. وذكر التقرير أن “الدرابزين الحديدي المحيط بالقلعة تناثر على الأرصفة المحيطة به.

كما انهار الجدار الاستنادي المجاور للقلعة. وفي بعض المعاقل ، لوحظت شقوق كبيرة”. وأضافت أن القبة والجدار الشرقي لمسجد شيرفاني التاريخي ، الذي يقع بجوار القلعة ويقال إنه بني في القرن السابع عشر ، انهار جزئيًا. وبحسب الحفريات الأثرية ، بُنيت القلعة في البداية كبرج مراقبة في العصر الروماني في القرنين الثاني والثالث بعد الميلاد ، وتوسعت مع مرور الوقت. اتخذت شكلها الحالي في عهد الإمبراطور البيزنطي جستنيان (527-565 م) .

وفقًا لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ، فقد تضرر حوالي 1700 مبنى في 10 مدن تركية.