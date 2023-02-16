الزلزال: التبرعات الشعبية السعودية تتجاوز 367 مليون ريال

بلغ حجم تبرعات الحملة الشعبية في السعودية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا تحت شعار”عطاؤكم يخفف عنهم” 367,5 مليون ريال من 1,64 مليون شخص حتى اليوم.
من جهة أخرى، حطت الطائرة الإغاثية السعودية الحادية عشرة على أرض مطار غازي عنتاب في الجمهورية التركية فجر اليوم تحمل على متنها 88 طناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.