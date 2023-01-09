الزعيم بخير، عادل إمام يستقبل ضيوفه كالعادة

أكد نائب رئيس تحرير صحيفة “الأهرام” المصرية محمود موسى عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفنان الكبير عادل إمام بصحة جيدة نافياً ما يتم تداول حول تعرضه لأزمة صحية.

وقال في تغريدة على تويتر “أتشرف من فترة لأخرى بزيارة النجم الكبير الزعيم عادل إمام وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات تكون أجواء المكان محاطة بالبهجة واليوم وجدته مبهجا مبتهجا عفيا بكامل صحته وكعادته الدائمة كريما في ضيافته في حضرة الزعيم كثير من الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر”.

أتشرف من فترة لأخري بزيارة النجم الكبير الزعيم #عادل_إمام وظهر اليوم تشرفت بزيارته وكما كل الزيارات تكون اجواء المكان محاطه بالبهجة

واليوم وجدته مبهجا مبتهجا عفيا بكامل صحته وكعادته الدائمة كريما في ضيافته

في حضرة الزعيم كثيرمن الذكريات عن الإبداع وشخصيات ساهمت في الثقافة والفكر pic.twitter.com/Ktx9hhfjix — محمود موسى (@MMousa) January 8, 2023

الشائعات تلاحق الزعيم

وتعرّض الفنان الكوميدي الكبير البالغ من العمر 82 عاماً في السنوات القليلة الماضية للكثير من الشائعات حول وفاته ومرضه والتي غالباً ما كان يخرج وينفيها بنفسه.

وكانت أسرة الفنان قد أعلنت عن استعداده للبدء بتصوير فيلم جديد، بعنوان “الواد وأبوه”، يشاركه في البطولة نجله محمد إمام، ويخرجه نجله الآخر رامي إمام، من إنتاج شقيقه عصام إمام .