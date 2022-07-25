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Posted inأخبار أريبيان بزنسعقارات

الزامل تشتري برجاً سكنياً في وجهة “مسار” بـ 500 مليون ريال

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مشروع وجهة مسار
مشروع وجهة مسار

وقّعت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لوجهة “مسار” اليوم، وشركة الزامل للتطوير العقاري اتفاقية استحواذ، تصبح بموجبها شركة الزامل مالكة لأحد الأبراج السكنية بقيمة نصف مليار ريال.

وتحرص الاتفاقية على تقديم أعلى مستويات خدمات التطوير العقاري للحلول السكنية الفاخرة لدعم قطاع الإيواء والضيافة من خلال توفير شقق تمليك مميزة.

يذكر أن وجهة “مسار” تعد وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، حيث ستشكل معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، وستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبة ومحركة للاستثمار طويل المدى.

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