الريال السعودي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بـ 12,1% مقابل الدولار وفق مؤشر بيغ ماك

أظهر مؤشر “بيج ماك” الذي تصدره وحدة المعلومات في “الإيكونوميست” بشكل نصف سنوي أن الريال السعودي مسعر بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار الأمريكي بحوالي 12,1%، إذ أن سعر “بيج ماك” يبلغ في السعودية 17 ريالاً مقابل 5.15 دولار في الولايات المتحدة. ويشير الإختلاف بين سعر الصرف الضمني للدولار الأمريكي مقابل الريال وهو 3.30 ريال وسعر الصرف الفعلي وهو 3.75 ريال، إلى أن الريال السعودي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 12,1%.

أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد أظهر مؤشر “بيج ماك” أن الدرهم الإماراتي مسعر بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار الأمريكي بحوالي 4,8%، إذ أن سعر “بيج ماك” في الإمارات يبلغ 18 درهماً مقابل 5.15 دولار في الولايات المتحدة. ويشير الإختلاف بين سعر الصرف الضمني للدولار الأمريكي مقابل الدرهم وهو 3.50 درهم وسعر الصرف الفعلي وهو 3.67 درهم، إلى أن الدرهم الإماراتي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 4,8%.

وفي البحرين، أظهر مؤشر “بيج ماك” أن الدينار مسعر بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار الأمريكي بحوالي 17,6%، إذ أن سعر “بيج ماك” في البحرين يبلغ 1,60 دينار مقابل 5.15 دولار في الولايات المتحدة. ويشير الإختلاف بين سعر الصرف الضمني للدولار الأمريكي مقابل الدينار وهو 0.31 دينار وسعر الصرف الفعلي وهو 0.38 دينار، إلى أن الدينار البحريني مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 17,6%.

وفي الكويت، أظهر مؤشر “بيج ماك” أن الدينار الكويتي مسعر بأقل من قيمته الحقيقية أمام الدولار الأمريكي بحوالي 17,9%، إذ أن سعر “بيج ماك” في الكويت يبلغ 1,30 دينار مقابل 5.15 دولار في الولايات المتحدة. ويشير الإختلاف بين سعر الصرف الضمني للدولار الأمريكي مقابل الدينار وهو 0.25 دينار وسعر الصرف الفعلي وهو 0.31 دينار، إلى أن الدينار الكويتي مقوم بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 17,9%.

وتحسن تصنيف لبنان في التصنيف العالمي لمؤشر “بيغ ماك” ليحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث تقلص الإختلاف بين سعري الصرف الضمني والحقيقي تجاه الدولار إلى 1,4% فقط، ما يعني أن أسعار “بيغ ماك” في لبنان باتت أقرب إلى أسعارها في الولايات المتحدة، بعدما كان يحتل المرتبة الثانية عالمياً بين العملات المقومة بأكثر من قيمتها الحقيقية مع بداية الأزمة المالية، عندما كان سعر وجبة “بيغ ماك” واحدة في الولايات المتحدة يساوي 4 وجبات “بيغ ماك” في لبنان.