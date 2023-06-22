مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالمجتمع

“الرياض” و”المدينة المنورة” تطلقان خدمة حجز موقع لبيع أضاحي العيد

تمكن المستفيد من حجز موقع بيع مؤقت خاصّة لبيع الأضاحي

مويضي المطيري by مويضي المطيري
تتضمن خدمة حجز الأضاحي الجديدة شروطاً، أهمها البيع خلال الايام من 5 الى 12 من شهر ذو الحجة



أطلقت منصة منظومة الخدمات الالكترونية لقطاعات البيئة والمياه والزراعة في السعودية، خدمة حجز موقع لبيع الأضاحي في منطقتي الرياض والمدينة المنورة، تسهيلًا للمستفيدين وتخفيفًا من ازدحام أسواق الماشية الرئيسية.

الخدمة الجديدة التي أطلقت تزامناً و قرب عيد الأضحى المبارك، تمكن المستفيد من حجز موقع بيع مؤقت خاصّة لبيع الأضاحي، حيث تشهد الأسواق السعودية للمواشي ازدحاما ً وتضاعفاً في المبيعات خلال موسم الأضحية، والخدمة متاحة فقط لمنطقتي الرياض والمدينة المنورة.

وتتضمن خدمة حجز الأضاحي الجديدة شروطاً، أهمها البيع خلال الايام من 5 الى 12 من شهر ذو الحجة، وعلى المستفيدين تجهيز مواقعهم المخصصة للبيع بحد اقصى يوم الخامس من ذي الحجة على ان تكون حسب المواصفات الشبك (8*8 في ارتفاع 2.5 م)، مع الالتزام بالنظافة العامة للحظائر داخل الموقع.

إضافة إلى توفير العمالة المؤهلة والكافية لرعاية الحيوانات وفقاً لنوعيتها، والتخلص الصحي من النفايات والحيوانات النافقة وفق الاجراءات الصحية، مع تهيئة وتوفير المكان المناسب لإيواء الحيوانات وفقاً لنوعيتها وأعدادها وطبيعتها، و توفير الماء والغذاء للحيوانات وفق احتياجاتها الطبيعية كماً ونوعاً وبما يتلاءم وفصيلة الحيوانات ومدى استجابتها له.


  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا