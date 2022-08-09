.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسمنوعات

الرياض ضمن المحطات العالمية لفرقة البوب الكورية الجنوبية “بلاك بينك” في يناير 2023

.ط by
فرقة البوب الكورية الجنوبية "بلاك بينك"
فرقة البوب الكورية الجنوبية "بلاك بينك"

تستأنف فرقة البوب الكورية الجنوبية “بلاك بينك” Blackpink عروضها العالمية عبر جولة  Born Pink العالمية المكونة من 36 عرضاً والتي تهدف إلى أن تكون “أكبر جولة عالمية في تاريخ فرقة فتيات البوب” وستؤدي الفرقة حفلا في موسم الرياض 2022.

وستشمل دولة فرقة البوب عاصمة السعودية، الرياض، بتاريخ 20 كانون الثاني / يناير 2023 وعاصمة الإمارات، أبوظبي، بتاريخ 28 يناير 2023.

وستنطلق الجولة الموسعة في 15 تشرين الأول / أكتوبر في سيول قبل أن تشق طريقها إلى دالاس وهيوستن، وسيشهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر أداء المجموعة في أتلانتا وهاملتون وشيكاغو ونيوارك ولوس أنجلوس ولندن قبل التوقف في كانون الأول / ديسمبر في برشلونة وكولونيا وباريس وبرلين وأمستردام.

وتمتد جولة “بلاك بينك” العالمية إلى عام 2023، وتنتهي في يناير بعروض في بانكوك وهونج كونج والرياض وأبو ظبي وتمتد حتى آذار / مارس وأيار / مايو وحزيران / يونيو مع توقف في جاكرتا ومانيلا وسنغافورة وملبورن وسيدني وغيرها من المدن.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا