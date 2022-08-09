الرياض ضمن المحطات العالمية لفرقة البوب الكورية الجنوبية “بلاك بينك” في يناير 2023

تستأنف فرقة البوب الكورية الجنوبية “بلاك بينك” Blackpink عروضها العالمية عبر جولة Born Pink العالمية المكونة من 36 عرضاً والتي تهدف إلى أن تكون “أكبر جولة عالمية في تاريخ فرقة فتيات البوب” وستؤدي الفرقة حفلا في موسم الرياض 2022.

وستشمل دولة فرقة البوب عاصمة السعودية، الرياض، بتاريخ 20 كانون الثاني / يناير 2023 وعاصمة الإمارات، أبوظبي، بتاريخ 28 يناير 2023.

وستنطلق الجولة الموسعة في 15 تشرين الأول / أكتوبر في سيول قبل أن تشق طريقها إلى دالاس وهيوستن، وسيشهد شهر تشرين الثاني / نوفمبر أداء المجموعة في أتلانتا وهاملتون وشيكاغو ونيوارك ولوس أنجلوس ولندن قبل التوقف في كانون الأول / ديسمبر في برشلونة وكولونيا وباريس وبرلين وأمستردام.

وتمتد جولة “بلاك بينك” العالمية إلى عام 2023، وتنتهي في يناير بعروض في بانكوك وهونج كونج والرياض وأبو ظبي وتمتد حتى آذار / مارس وأيار / مايو وحزيران / يونيو مع توقف في جاكرتا ومانيلا وسنغافورة وملبورن وسيدني وغيرها من المدن.

فرقة بلانك بينك وحده من المفاجآت الكبيرة في #موسم_الرياض 2022 ????



التفاصيل كاملة بنعلن عنها الفترة الجاية ?? https://t.co/BAntaEPfxU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 8, 2022