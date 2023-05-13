الرياض تنبه السعوديين في إسطنبول قبيل الانتخابات التركية

دعت القنصلية السعودية في إسطنبول المواطنين السعوديين المتواجدين على الأراضي التركية إلى الابتعاد عن مواقع التجمعات وأخذ الحيطة والحذر قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها تركيا يوم غد الأحد.

وقالت القنصلية في تغريدة عبر تويتر رصدها أريبيان بزنس “ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول وتتمنى لهم اقامة سعيدة. وتوصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الاوراق الثبوتية الاصلية وكذلك تجنب الأماكن المزدحمة والبعد عن مراكز الاقتراع.

وفي حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام المبينة أدناه”.

ترحب القنصلية بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول وتتمنى لهم اقامة سعيدة

وتوصي الجميع عندالخروج أو التجول بأهميةحمل الاوراق الثبوتيةالاصليةوكذلك تجنب الأماكن المزدحمةوالبعدعن مراكز الاقتراع.

وفي حالات الطواريءيمكن التواصل مع القنصليةعلى الأرقام المبينةأدناه pic.twitter.com/zXDKq9HL4w — القنصلية في اسطنبول?? (@KSAconsulateTR) May 13, 2023

ويتولى الرئيس رجب طيب أردوغان السلطة في تركيا منذ أكثر من 20 عاماً، ويواجه حالياَ أصعب تحد له على الإطلاق، إذ وحدت ستة أحزاب معارضة قواها لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها يوم غد الأحد 14 مايو/أيار 2023، واختارت زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو مرشحاً لها لمنصب الرئاسة.

ويبدو موقف أردوغان ضعيفاً، وسط ما تعانيه البلاد جراء معدلات تضخم هائلة، فضلاً عن الآثار المدمرة التي خلفها الزلزالان اللذان أسفرا عن مصرع نحو 50 ألف شخص في مارس/آذار الماضي.