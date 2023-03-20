الرياض تطلق شركة نيرا ذراع الأعمال للملاحة الجوية السعودية

أطلق قطاع الطيران السعودي الحكومي، اليوم الإثنين، شركة نيرا (NERA)، ذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الإثنين، إن ذلك جاء خلال حفل إطلاق الشركة ضمن اجتماع اللجنة التوجيهية لتفعيل استراتيجية قطاع الطيران المدني برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج وحضور قياديي شركات الطيران والمطارات والشركات العاملة في قطاع الطيران في المملكة.

#نيرا ترى النور!

لعالم أوسع بالابتكارات ومستقبل واعد بالحلول التقنية والتشغيلية في مجال الملاحة الجوية والطيران؛ نحن هنا.



sees the light #Nera

To an innovative & promising future for technical and operational solutions in the field of air navigation & aviation. pic.twitter.com/zpQvwmQffA — نيرا | Nera (@Nera_KSA) March 20, 2023

وتضمن حفل تدشين “نيرا” عرضاً مرئياً عن أهدافها وخدماتها الطموحة التي تمتد إلى تنفيذ وإدارة المشاريع في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية، لتصبح السعودية سباقة في تقديم الحلول الابتكارية وعلى أيدي كفاءات الوطن.

واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبدالعزيز بن سالم الزيد أهداف شركة “نيرا” وخدماتها الاستراتيجية كونها إحدى المبادرات الرئيسية وذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.

وقال “الزيد” إن شركة نيرا تعد إضافةً مهمةً ورافداً جوهرياً لقطاع الطيران، يستهدف تلبية احتياجات قطاع الطيران محلياً ودولياً ودعمه بالحلول الابتكارية.

وسيشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة نيرا المهندس خالد عطية، الذي شغل عدة مناصب قيادية آخرها الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، ويمتلك رصيداً وافراً من الخبرات في مجال الطيران المدني.

ونوه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالنقلة النوعية التي حققتها صناعة النقل الجوي في المملكة بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 والمتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني، مشيداً بانضمام شركة نيرا لهذه الصناعة المهمة والمنبثقة من شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية.