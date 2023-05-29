الرياض تطلق ختماً تاريخياً “السعودية نحو الفضاء”

أطلقت وزارة الداخلية السعودية -ممثلة في المديرية العامة للجوازات بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء- ختماً خاصاً تحت مسمى “السعودية نحو الفضاء” وذلك تزامناً مع انطلاق المهمة العلمية لرواد الفضاء السعوديين في محطة الفضاء الدولية.

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد أطلقت حملة “السعودية نحو الفضاء”؛ لتعزيز مكانة المملكة في مجال الفضاء على الساحة العالمية وإسهاماتها في أنشطة الفضاء الدولية وفي تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وانطلق رائدا الفضاء السعوديان علي القرني وريانة برناوي على متن الصاروخ “فالكون 9” الذي صنعته شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك في رحلة تنظمها شركة أكسيوم سبيس الأمريكية.

وفي أول رسالة منها بعد وصولها لمحطة الفضاء الدولية، قالت ريانة برناوي في مقطع فيديو نشرته الهيئة السعودية للفضاء، الإثنين الماضي “تحيّة طيبة من الفضاء الخارجي، نحن الآن نعيش حلم ما كنا نتخيل أن يُصبح حقيقة، بدعم من الحكومة، وقيادتنا، وأسرنا، والجميع.. الرحلة لا تمثلني أنا وحدي، لكنها تمثل كل الوطن العربي، وكل السعوديين”.