الرياض تطلق تصاريح ذبح “الأضاحي” لتخفيف الزحام

اعتمدت أمانة منطقة الرياض، على آلية “التراخيص النظامية” من أجل ضبط سوق الذبح في المطابخ والمطاعم خلال أيام عيد الأضحى بمختلف أرجاء العاصمة.



وأصدرت الأمانة بحسب “أخبار 24″، 37 ترخيصاً نظامياً بالذبح للمطابخ والمطاعم وذلك في إطار جهودها للتيسير على السكان الراغبين بالأضحية، وتقليل الضغط على المسالخ الأخرى الموزعة في المدينة.



ولفتت إلى أنه يمكن للسكان التعرف على مواقع المطابخ والمطاعم عبر تطبيق مدينتي، مؤكدةً أن إصدار تصاريح ذبح الأضاحي يهدف إلى تخفيف الازدحام على المسالخ الرئيسية، وتوفير مواقع للسلخ قريبة من منازل السكان، إلى جانب تمكين المطاعم والمطابخ من الإسهام في تحسين جودة الخدمات.



يشار إلى أن إصدار التصاريح النظامية للمطابخ والمطاعم لذبح الأضاحي يأتي في إطار جهود الأمانة واستعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ أعمال الرقابة على الأنشطة كافة ذات العلاقة، والتأكد من تطبيقها الاشتراطات البلدية، بما يحقق متطلبات الاستدامة.







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