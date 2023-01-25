الرياض تطرح 22 فرصة استثمارية على القطاع الخاص منها تجهيز 4 مطارات إقليمية

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي صالح بن ناصر الجاسر وجود 22 فرصة استثمارية حالياً من أبرزها تجهيز أربعة مطارات إقليمية في المملكة لطرحها على القطاع الخاص.

وقال “الجاسر” خلال مشاركته في الجلسة الأولى من ملتقى الاستثمار البلدي (فرص) والتي تناولت “دور الاستثمار في تنمية المدن السعودية”، أمس الثلاثاء، إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تعتمد في مضمونها على تأسيس ناقل وطني يعوّل عليه في تنمية القطاع وزيادة العوائد المالية مع تنوع الفرص الاستثمارية، وتتضمن استثمارات ضخمة تتجاوز 600 مليار ريال (160 مليار دولار)، ولتنفيذ هذه الاستثمارات يجب الاستفادة من مصادر التمويل، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتمكين نمو الأعمال.

وأضاف الوزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية، أن أحد هذه الشراكات كانت في افتتاح مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، الذي يعد أول مطار في السعودية تم إنشاؤه بالكامل من قبل القطاع الخاص، إضافة إلى شراكة أخرى لتشغيل عدد من الموانئ على مدى ثلاثون عاماً.

وأوضح أن المناطق اللوجستية تعدّ ذات عائد اقتصادي جيد، وفي العامين الماضيين تم توقيع اتفاقيات لإنشاء 6 مناطق لوجستية في الموانئ، منها المنطقة اللوجستية المتكاملة في منطقة الرياض، و59 منطقة لوجستية موزعة في جميع مناطق المملكة، تم منها تنفيذ 22 منطقة، إضافةً إلى سبعة مناطق لوجستية ضمن مشروع الجسر البري الذي يربط غرب المملكة بشرقها ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، حيث تم العمل مع تحالف بقيادة شركة كبرى صينية ومشاركة 11 شركة عالمية لتنفيذ المشروع.

وأكد أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية-المسؤولة عن تصميم وإنشاء الطرق والموانئ والمطارات وسكك الحديد بالمملكة العربية السعودية– تعمل في مرحلة متقدمة على إنشاء كود الطرق السعودي بهدف رفع مؤشر جودة الطرق، ليكوو مرجعاً فنياً للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية أطلق، في العام 2021، الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالميًا يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات ووسائل النقل كافة، بالإضافة إلى زيادة إسهام قطاع النقل والخدمات اللوجستية إلى 10 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، وتمكين نمو الأعمال وتوسيع الاستثمارات.