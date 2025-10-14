. .. by . ..

الرياض تشتري قمح من مستثمرين سعوديين بالخارج

اشترت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية 500 ألف طن من القمح من مستثمرين سعوديين في الخارج

الهيئة العامة للأمن الغذائي
(رويترز) – قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن شراء القمح في السعودية، يوم أمس الاثنين، إنها اشترت حوالي 500 ألف طن من القمح من مستثمرين سعوديين في الخارج.

وذكرت الهيئة على منصة إكس أن هذه هي المناقصة الثانية التي تطرحها خلال العام الجاري لشراء القمح من مستثمرين سعوديين في الخارج.

ويشمل المستثمرون مشتري أراض زراعية وشركات تجارية في مجموعة من الدول بينها دول بمنطقة البحر الأسود وأستراليا والبرازيل.

وذكرت الهيئة أن القمح سيصل بحلول أبريل/نيسان 2026.

واشترت الهيئة 455 ألف طن من القمح في مناقصة دولية يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن يتم الشحن في ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026.

