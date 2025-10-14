الرياض تشتري قمح من مستثمرين سعوديين بالخارج

(رويترز) – قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن شراء القمح في السعودية، يوم أمس الاثنين، إنها اشترت حوالي 500 ألف طن من القمح من مستثمرين سعوديين في الخارج.

وذكرت الهيئة على منصة إكس أن هذه هي المناقصة الثانية التي تطرحها خلال العام الجاري لشراء القمح من مستثمرين سعوديين في الخارج.

ويشمل المستثمرون مشتري أراض زراعية وشركات تجارية في مجموعة من الدول بينها دول بمنطقة البحر الأسود وأستراليا والبرازيل.

#الهيئة_العامة_للأمن_الغذائي تنهي ترسية المناقصة الثانية للمستثمرين السعوديين في الخارج لعام 2025م، بكمية (500,000) طن 🌾 https://t.co/2Jcc65r3ze pic.twitter.com/JgXGEXwpDV — الهيئة العامة للأمن الغذائي (@GFSA_KSA) October 13, 2025

وذكرت الهيئة أن القمح سيصل بحلول أبريل/نيسان 2026.

واشترت الهيئة 455 ألف طن من القمح في مناقصة دولية يوم السادس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على أن يتم الشحن في ديسمبر/كانون الأول 2025 ويناير/كانون الثاني 2026.