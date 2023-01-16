الرياض تستهدف مليوني حاج هذا العام 90% منهم من خارج السعودية

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية عن العدد المستهدف لحجاج موسم العام الجاري 1444هـ (2023) والذي سيكون في حدود مليوني حاج وحاجة 90 بالمئة منهم من خارج المملكة و10 بالمئة من داخلها.

وقال وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو المداح، لصحيفة “المدينة” المحلية، إنه مع عودة أعداد الحجاج لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ستكون أعداد الحجاج المستهدفة لحج هذا العام بإذن الله في حدود مليوني حاج، 1.8 مليون من خارج المملكة، ومئتي ألف من داخلها، شاملة المواطنين والمقيمين.

وأوضح “المداح” أنه مع اكتمال أعمال البنية التحتية التي تشرف عليها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تأمل الوزارة في رفع أعداد الحجاج لتصل إلى 4.5 مليون حاج وحاجة، خلال الفترة المقبلة.

وكان وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة قد أعلن خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر إكسبو الحج، قبل أيام، عن عودة أعداد الحجاج في موسم 1444هـ لما كانت عليه قبل جائحة كورونا، دون أي قيود على العمر.