الرياض تستعد لحدث جوهرة التاج بالمصارعة

أعلنت المؤسسة العالمية للمصارعة الترفيهية (WWE) عن المزيد من النزالات التي يشارك فيها النجوم والمصارعين، وذلك قبل إقامة حدث جوهرة التاج المقرر السبت 5 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث يستعد كل من بروك لينسر، وبوبي لاشلي، ودرو ماكنتاير، للعودة من جديد إلى المملكة العربية السعودية في حدث مباشر حافل بالتشويق والإثارة.

بالإضافة إلى المواجهة التي طال انتظارها بين رومان رينز بطل WWE Universal بلا منازع، ولوجان بول، فسيشهد الحدث القادم مواجهة تجمع بين بوبلي لاشلي وبروك ليسنر حيث يهدف لاشلي إلى الانتقام بعد أسابيع من المواجهة التي جمعت بينهما.

وضمن بطاقة الحدث أيضاً، يتواجه درو ماكنتاير مع كاريون كروس في نزال وحشي في القفص الفولاذي. وبعد تدخل كروس خلال مباراة لقب WWE Universal في مواجهة رومان رينز في WWE Clash at the Castle، أصبح ماكنتاير مستعدًا لوضع حد لكروس الذي ينفذ عدد كبير من الهجمات المفاجئة والخفية.

ومن ناحية أخرى، فقد أعيد تشكيل الفريق الثلاثي The O.C الذي يخوض مواجهة مع فريق The Judgement Day، حيث يتنافس كل من إيه جاي ستايل، ولوك جالوز، وكارل أندرسون مع خصومهم فين بالور، وداميان بريست، ودومينيك ميستريو في مباراة ستة مقاتلين.

يمكن شراء تذاكر حدث جوهرة التاج عبر الرابط التالي:

https://riyadhseason.sa/event-details.html?id=647/ar_WWE.

أما بالنسبة لمن يرغب بمتابعة الحدث عبر الإنترنت، فيمكن للمشجعين في المنقطة الاستماع بمشاهدة العرض مباشرة وحصريًا على شاهد.