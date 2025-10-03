ملتقى الأكاديمية المالية ينطلق من الرياض لدعم الابتكار وتمكين الكوادر السعودية

تنطلق من العاصمة السعودية الرياض الدورة الرابعة من “ملتقى الأكاديمية المالية 2025″، الخميس المقبل الموافق 9 أكتوبر 2025، في في مركز الملك عبد الله المالي (كافد)، تحت رعاية محمد بن عبد الله القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية ورئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية. ويأتي تنظيم الملتقى هذا العام تحت شعار “نبتكر لنمكِّن”، ليؤكد التزام الأكاديمية المالية بتعزيز الابتكار كركيزة أساسية في تنمية القطاع المالي وتمكينه من مواجهة تحديات المستقبل، وفقًا لمانع آل خمسان الرئيس التنفيذي للأكاديمية الذي يشير قائلاً: “نحن أمام منعطف تاريخي حيث أصبحت الابتكارات التقنية والمفاهيم الإدارية الحديثة هي اللغة السائدة لقيادة المستقبل المالي. شعارنا ‘نبتكر لنمكِّن’ ليس مجرد عنوان، بل هو خارطة طريق وبيان التزام من الأكاديمية المالية تجاه قطاعنا ووطننا.” وأضاف: “نسعى من خلال هذا المحفل إلى بناء جسور من التعاون وتبادل الخبرات بين العقول المالية الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً، لإطلاق طاقات الكوادر الوطنية وتمكينها من قيادة دفة التحول المالي في عصر الذكاء الاصطناعي.” وأضاف بأن نسخة هذا العام من الملتقى تتميز بتركيزها على محاور نوعية تواكب التحولات العالمية وتستجيب للتطلعات المحلية، حيث تشمل القيادة والابتكار، والتعلم المستمر، والبيانات والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، مشيراً إلى أن ” هذا التنوع في المحاور ليؤكد شمولية الملتقى وقدرته على استشراف المستقبل، إذ يجمع بين الفكر والممارسة من خلال جلسات حوارية وورش عمل وأنشطة تفاعلية ثرية”. ومن المقرر أن يناقش الملتقى عدداً من المحاور الحيوية، من أبرزها قيادة الابتكار لتعزيز مرونة المنظمات، والقيادة المؤسسية في بيئة متغيرة، واستراتيجيات مستدامة لتنمية الكفاءات القيادية، ورأس المال البشري في عصر الذكاء الاصطناعي. كما أوضح الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، أن الملتقى سيشهد إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب توقيع اتفاقيات نوعية تهدف إلى تعزيز رأس المال البشري وتطويره بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة. يهدف الملتقى إلى تقديم تجارب ملهمة تسهم في النمو المستدام للمؤسسات المالية، وتعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات العالمية، إضافة إلى إتاحة منصة لتبادل الرؤى والخبرات بين القادة وصنّاع القرار والخبراء على المستويين الإقليمي والدولي، وبناء شراكات جديدة ترفع من كفاءة رأس المال البشري وتدعم مسيرة تطوير القطاع المالي. ويشارك في الملتقى نخبة من قيادات القطاع المالي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء المحليين والدوليين من خلال جلسات النقاش الرئيسة، بينما يتضمن هامش الملتقى تنفيذ مجموعة من ورش العمل المتخصصة التي تغطي موضوعات متنوعة في مجالات القطاع المالي. كما خصصت الأكاديمية هذا العام “مسرح الإنماء” ليكون منصة للتوعية المجتمعية في المجال المالي، من خلال مشاركة مجموعة من المختصين والخبراء والمرشدين لتقديم جلسات تفاعلية تسهم في تعزيز الثقافة المالية.

