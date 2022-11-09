الرياض تستضيف كأس السوبر الإسباني في يناير

تستضيف العاصمة السعودية الرياض مسابقة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم لعام 2023 مطلع العام المقبل ضمن فعاليات موسم الدرعية.

معلومات عن كأس السوبر الإسباني

يشارك في المسابقة 4 فرق هي: ريال مدريد (بطل الدوري) برشلونة (الوصيف)، ريال بيتيس (بطل كأس الملك) وفالنسيا (الوصيف).

هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها السعودية المسابقة منذ 2020.

يحتضن ستاد الملك فهد الدولي المباريات

سيلعب ريال مدريد أمام فالنسيا في 11 كانون الثاني/يناير

سيلعب برشلونة مع ريال بيتيس في 12 كانون الثاني/يناير

المباراة النهائية تجمع بين الفائزين وستقام يوم 15 كانون الثاني/يناير

بمشاركة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا وريال بيتيس.. المملكة تستضيف #كأس_السوبر_الإسباني للمرة الثالثة ضمن فعاليات #موسم_الدرعية 2022 على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة #الرياض يناير المقبلhttps://t.co/xw4vB9pOue pic.twitter.com/LZfKWfnlIO — مدينة الرياض (@RiyadhCitySA) November 9, 2022

وفاز ريال مدريد بالنسختين السابقتين اللتين أقيمتا في السعودية، إذ تغلب على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في نسخة 2020 التي استضافتها جدة، وفي العام الماضي فاز على أتلتيك بلباو في ستاد الملك فهد الدولي.

موسم الدرعية

وتشهد فعاليات موسم الدرعية فعاليات ثقافية واجتماعية وترفيهية ورياضية مختلفة.

مباراة الهلال السعودي مع نيوكاسل الإنجليزي على لقب كأس موسم الدرعية في 8 كانون الأول/ديسمبر

مباراة كأس السوبر الإيطالي بين آي سي ميلان وإنتر ميلان، في 18 كانون الثاني/يناير القادم