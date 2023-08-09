الرياض ترصد 1000 مليار دولار للتحول إلى مدينة عالمية

تتحول الرياض بسرعة إلى لاعب عالمي بارز، كما أوردت مجلة “ميد بزنس ريفيو“.

وتسعى العاصمة السعودية بكل قوة لتأمين مكان بين أكبر 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2030، وتهدف إلى مضاعفة حجمها من خلال زيادة عدد سكانها من 7.5 مليون نسمة إلى 15 مليون نسمة.

وتعتبر الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الجديدة أمراً بالغ الأهمية. وقد ألمحت السلطات إلى استثمار نحو تريليون دولار في العاصمة قبل عام 2030.

وتشمل المشاريع البارزة التي ترسم مستقبل الرياض أكبر وسط مدينة حديث في العالم من قبل شركة تطوير المربع الجديد ومطار الملك سلمان الدولي، المخطط له أن يصبح الأكبر من حيث سعة الركاب.

وستؤثر الزيادة في الإنفاق على المشروع بشكل كبير على قطاع البناء في المدينة.

ويرحب المستثمرون بالمشاريع الكبيرة في الرياض بعد عقد من النشاط الضعيف في المملكة العربية السعودية.

في أواخر حزيران / يونيو، زار وفد سعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، باريس لتقديم عرض الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030 إلى المكتب الدولي للمعارض.

ويعد الكشف عن المخطط الرئيسي لموقع إكسبو الذي تبلغ قيمته 7.8 مليار دولار أحدث خطوة من جانب الرياض لجعل العاصمة السعودية واحدة من أفضل 10 مدن في العالم يبلغ عدد سكانها 15-20 مليون نسمة.

وقد حدد ولي العهد السعودي الأهداف في كانون الثاني / يناير 2021، فقال: “هدفنا هو أن تصبح الرياض واحدة من أكبر 10 اقتصادات في المدن في العالم. تم تصنيف اقتصاد الرياض اليوم بين أكبر 40 اقتصاد مدينة في جميع أنحاء العالم. هدفنا هو زيادة عدد سكانها من 7.5 مليون إلى حوالي 15-20 مليون في عام 2030”.

وأوضح ولي العهد السعودي الهدف من وراء مضاعفة حجم الرياض، فقال : “ليس هناك شك في أن اقتصادات العالم لا تعتمد فقط على البلدان بل على المدن. يأتي 85% من الاقتصاد العالمي من المدن، وفي السنوات القليلة المقبلة، سيرتفع هذا الرقم إلى 95%”.

وسوف يعتمد تطوير الرياض على نقاط قوتها الحالية، حيث تتمتع الرياض بميزات خاصة للغاية. يقول سمو الأمير محمد بن سلمان: “تمثل الرياض اليوم نحو 50% من الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية. وتكلفة خلق فرص العمل أقل بنسبة 30% من المدن الأخرى في المملكة العربية السعودية. وتكلفة البنية التحتية والتطوير العقاري أقل بنسبة 29%”.

وقال سموه : “البنية التحتية رائعة بالفعل بسبب العمل الذي أنجزه الملك سلمان بن عبدالعزيز على مدى أكثر من 58 عاماً، تمكن خلالها من تنمية مدينة يبلغ عدد سكانها 150 ألف نسمة لتصبح مدينة تضم 7.5 مليون نسمة”.

إن تحويل هذه الخطط إلى واقع يتطلب استثمارات ضخمة. وفي حديثه في عرض إكسبو في يونيو، كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك استثمارات بقيمة تريليون دولار للعاصمة السعودية. وقال إن رؤية السعودية 2030 تستهدف استثمارات على المستوى الوطني تزيد عن 3.3 تريليون دولار بحلول نهاية العقد، مع تخصيص ما لا يقل عن 30% لمدينة الرياض.

وتشهد الرياض بالفعل ارتفاعاً في نشاط البناء ، وفقاً لبيانات من “ميد للمشاريع”. وفي عام 2022، تمت ترسية عقود بقيمة 12.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ عام 2013، عندما تمت ترسية عقود بقيمة 32 مليار دولار. تم تعزيز المبلغ الإجمالي في عام 2013 من خلال 23 مليار دولار من العقود التي تم توقيعها في يوم واحد لمترو الرياض.

ومن المتوقع ترسية المزيد من العقود. هناك ما يقرب من 9 مليارات دولار من العقود في مرحلة تقييم العطاءات، والتي، في حالة منحها هذا العام، ستدفع الإجمالي السنوي إلى أكثر من 20 مليار دولار. بالنظر إلى المستقبل، هناك 9 مليارات دولار أخرى من العقود في مرحلة تقديم العطاءات و 6 مليارات دولار في مرحلة التأهيل المسبق. وهناك 110 مليارات دولار لا تزال في مرحلة التصميم و 60 مليار دولار قيد الدراسة.

ويتضمن البرنامج المستقبلي بعضاً من أكثر المشاريع طموحاً التي سيتم إطلاقها في المملكة العربية السعودية.

وفي شباط / فبراير الماضي، تم إطلاق شركة تطوير المربع الجديد لتطوير أكبر وسط مدينة حديث في العالم على مساحة 19 كيلومتراً مربعاً من الأرض عند تقاطع طريق الملك سلمان والملك خالد إلى الشمال الغربي من المدينة. ويتضمن المشروع مبنى المكعب على شكل مكعب، والذي سيبلغ ارتفاعه 400 متر وعرضه 400 متر وطوله 400 متر.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر من العام الماضي، تم إطلاق مشروع مطار الملك سلمان الدولي، وإذا تم الانتهاء منه في الوقت المحدد في عام 2030، فسيصبح أكبر مطار في العالم من حيث سعة الركاب، ويستوعب ما يصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030 و 185 مليون بحلول عام 2050. وسيغطي مساحة تبلغ حوالي 57 كيلومتراً مربعاً، مما يسمح بستة مدارج متوازية .

هناك أيضاً مشاريع لم يتم الإعلان عنها بعد. من المفهوم أن صندوق الاستثمارات العامة على وشك تعيين مهندس معماري لبرج يبلغ ارتفاعه كيلومترين شمال المدينة. بمجرد اكتمال المشروع، سيكون أكثر من ضعف ارتفاع أطول مبنى في العالم وهو برج خليفة في دبي الذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً.