دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الراغبين بالقدوم إلى المملكة المتحدة إلى مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة: https://t.co/RJaZ8SFxhp

وأكدت سفارة المملكة في لندن في تغريدات عبر تويتر على ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب.

ترجو السفارة من المواطنين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة: ( https://t.co/RJaZ8SFxhp )، وتنوه على ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر نفس الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب. — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) April 18, 2023

وأوضحت أن الحصول على الإعفاء لا يضمن دخول من تم رفض تأشيرتهم سابقاً أو من تجاوز بقاؤهم في بريطانيا المدة المسموح بها خلال زيارتهم السابقة، ونصحت من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية.

وتزداد أعداد المسافرين السعوديين إلى المملكة المتحدة في فترة الأعياد والعطلات.

وفي سياق منفصل، قدمت السفارة تهنئتها بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وقالت في تغريدة “يطيب للسفارة تهنئتكم بمناسبة قرب قدوم #عيد_الفطر_المبارك وتود التنويه بأنها ستكون مغلقة خلال الفترة من 29 رمضان – 5 شوال 1444هـ، الموافق 20-25 ابريل 2023م، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ الموافق 26 أبريل 2023م”.

يطيب للسفارة تهنئتكم بمناسبة قرب قدوم #عيد_الفطر_المبارك وتود التنويه بأنها ستكون مغلقة خلال الفترة من 29 رمضان – 5 شوال 1444هـ، الموافق 20-25 ابريل 2023م، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ الموافق 26 أبريل 2023م.



وكل عــام وأنتم بخيــر ? — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) April 18, 2023