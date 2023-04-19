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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الرياض تدعو السعوديين الراغبين بالسفر للندن إلى تنفيذ إعفاء التأشيرة

دعت سفارة المملكة في لندن السعوديين الراغبين بالقدوم للمملكة المتحدة إلى مراعاة تعليمات الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة

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سفارة السعودية في لندن تدعو الراغبين بالقدوم إلى تنفيذ الإعفاء الإلكتروني من التأشيرة

دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة المواطنين السعوديين الراغبين بالقدوم إلى المملكة المتحدة إلى مراعاة التعليمات الواردة في الموقع الخاص بالإعفاء الإلكتروني من التأشيرة: https://t.co/RJaZ8SFxhp

وأكدت سفارة المملكة في لندن في تغريدات عبر تويتر على ضرورة تعديل طلب الإعفاء عبر الرابط في حال حصول أي تغيير في المعلومات المُدخَلة في الطلب.

وأوضحت أن الحصول على الإعفاء لا يضمن دخول من تم رفض تأشيرتهم سابقاً أو من تجاوز بقاؤهم في بريطانيا المدة المسموح بها خلال زيارتهم السابقة، ونصحت من ينطبق عليهم ذلك بتقديم طلب الحصول على التأشيرة البريطانية العادية.

وتزداد أعداد المسافرين السعوديين إلى المملكة المتحدة في فترة الأعياد والعطلات.

وفي سياق منفصل، قدمت السفارة تهنئتها بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وقالت في تغريدة “يطيب للسفارة تهنئتكم بمناسبة قرب قدوم #عيد_الفطر_المبارك  وتود التنويه بأنها ستكون مغلقة خلال الفترة من 29 رمضان – 5 شوال 1444هـ، الموافق 20-25 ابريل 2023م، على أن يُستأنف العمل يوم الأربعاء 6 شوال 1444هـ الموافق 26 أبريل 2023م”.

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