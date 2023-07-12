الرياض تحدد من هو أشرس رجل على وجه الأرض

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ، أمس الثلاثاء، عن استضافة المملكة نزال ملاكمة من العيار الثقيل في أكتوبر/تشرين الأول 2023 تحت عنوان “من هو أشرس رجل على وجه الأرض؟” وذلك ضمن النسخة الجديدة من موسم الرياض.

وشارك “آل الشيخ” بياناً من الهيئة العامة للترفيه قالت فيه إنه تزامناً مع افتتاح موسم الرياض في نسخته الرابعة؛ تتجه أنظار العالم صوب عاصمة المملكة العربية السعودية التي تستضيف في 28 أكتوبر المقبل، موقعة ملاكمة مثيرة بين تايسون فيوري، بطل العالم للوزن الثقيل وفرانسيس أنجانو، البطل السابق في بطولة القتال النهائي (UFC) للوزن الثقيل، في مواجهة مُثيرة بين العملاقين، تُعد من أغنى المواجهات في التاريخ لمعرفة من هو “أشرس رجل على وجه الأرض” وفقًا للقواعد الرسمية للملاكمة الاحترافية.

في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله…طموحنا لا حدود له لذلك انتظرونا في موسم الرياض ???❤️ pic.twitter.com/4N9ZF72pA8 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) July 11, 2023

وستُقام المباراة المنتظرة في حلبة ملاكمة منظمة وفقًا لقواعد الملاكمة القياسية في الرياض، وذلك بعد أن تم التوصل لاتفاق بين كل من (Queensberry) و (Top Rank) والشركة المروجة لإنجانو و (GIMIK Fight) للدعاية، للشراكة مع موسم الرياض لإقامة الحدث التاريخي الذي تنتظره جماهير الملاكمة حول العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه ورئيس موسم الرياض تركي آل الشيخ “موسم الرياض 2023 في نسخته الرابعة سيشهد بعد افتتاحه مباراة ملاكمة مثيرة بين بطلين، تايسون فيوري ضد فرانسيس انجانو، ومثل هذه المواجهة ستضع معيارًا جديدًا لمثل هذا الحدث والذي يحافظ على مكانته؛ كأحد أكثر المواسم الترفيهية المنتظرة في جميع أنحاء العالم “.

وأعلن البطل العالمي تايسون فيوري التحدي بقوله “بمجرد أن يرن الجرس، ستنهال اللكمات كالقنابل، من المفترض أن يكون هذا الرجل هو أقوى ملاكم في العالم، ولكن دعونا نرى كيف يتفاعل عندما يلكمه ملك الغجر. إنني متحمس لأكون تحت الأضواء مرة أخرى. أتطلع إلى أن أثبت للعالم أن “ملك الغجر” هو أعظم مقاتل في جيله، وذلك في معركة ملحمية مع مقاتل آخر محترف. بدا فرانسيس شرساً عندما قفز في الحلبة بعد معركة وايت (Whyte)، لكن لا يوجد أحد أقوى مني، وسترون جميعًا ذلك بطريقة مدمرة في 28 أكتوبر ستكون معركة التاريخ، كونوا على أهبة الاستعداد”.

فيما قال البطل العالمي فرانسيس أنجانو “كنت أنتظر لقاء تايسون في الحلبة على مدى السنوات الثلاث الماضية. كان حلمي دائمًا هو الملاكمة، وملاكمة الأفضل. بعد أن أصبحت بطل فنون القتال المختلطة (MMA) للوزن الثقيل بجدارة، هذه هي فرصتي لتحقيق هذا الحلم وترسيخ مكاني كأشرس رجل على وجه الأرض. أود أن أشكر موسم الرياض وفريقي في (3Point0 Labs) للمساعدة في تنظيم هذا الحدث. كل ما سأقوله لتايسون الآن هو أنه من الأفضل أن يرقص في تلك الحلبة لأنني إذا لمسته، فسوف يسقط مغشيًا عليه”.

وأوضح فرانك وارن (رئيس كوينزبيري) أن هذا الحدث الفريد من نوعه سيصنع التاريخ في الرياض بمعركة العمالقة بين رمزي المصارعة الرائدين. تايسون هو الملك الحقيقي للحلبة، وسيقدم فرانسيس أنجانو تحديًا مثيرًا للاهتمام لأنه صاحب أقوى لكمة في العالم، وهذا الرجل لديه مطرقة ثقيلة في كل يد”.

وقال ماركيل مارتن (الرئيس التنفيذي لــ (3Point0 Labs) “لقد هزم فرانسيس الاحتمالات منذ ولادته وكذلك تايسون كما أعتقد. كلاهما “ملوك” الوزن الثقيل، وسنرى أخيرًا أيهما الأجدر لارتداء التاج”.

في حين قال بوب أروم (رئيس مجلس الإدارة الأعلى رتبة) إن “تايسون فيوري هو واحد من أفضل الملاكمين في الوزن الثقيل في التاريخ، ولديه الآن فرصة لمواجهة أسطورة فنون القتال المختلطة. سيكون هذا حدثًا تاريخيًا، ونعلم أن تايسون فيوري سيخوض معركة عظيمة. سيحصل سكان الرياض والمعجبين في جميع أنحاء العالم على متعة حقيقية”.

بينما قال أندرو كاترو (كبير مسؤولي الأعمال في (3Point0 Labs) “كل الاحترام لجميع الملاكمين من الوزن الثقيل من عيار تايسون، بجانب مايك تايسون ومحمد علي، ولكن لا يوجد أحد لديه الإرادة والقتال التي يمتلكها فرانسيس. لقد هزم كل التحديات التي لا يمكن التغلب عليها في حياته، سواء كان ذلك في الحلبة أو في الحياة، ومن العدل أن نقول إن لا أحد يريد أن يستقبل إحدى لكماته. تستعد الرياض لمباراة تاريخية باعتبارها واحدة من أعظم الأحداث الرياضية لهذا الجيل”.

وتحتضن الرياض أحد أكبر الفعاليات الترفيهية في العالم كل عام خلال فصل الشتاء، ومنذ انطلاق موسم الرياض في العام 2019، استقبل المهرجان الزوار من جميع أنحاء العالم لتجربة الآلاف من الحفلات الموسيقية والفعاليات الرياضية وتجارب تناول الطعام وغيرها من الفعاليات الثقافية الفريدة، فيما سيبدأ موسم الرياض في عام 2023، يوم السبت 28 أكتوبر/تشرين الأول بحفل افتتاح مذهل وملاكمة تاريخية بين تايسون فيوري وفرانسيس انجانو.